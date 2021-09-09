Идёт приём заявок на конкурс «Территория Красноярский край»
Идёт приём заявок на конкурс «Территория Красноярский край»
Этот конкурс - отличная стартовая площадка для новичков в социальном проектировании. На всех его этапах участников поддерживают специалисты городских Молодёжных центров.
Жители Красноярья от 14 до 35 лет до 20 сентября успевают подать заявку на осеннюю сессию конкурса.
Заявки принимаются в номинациях: «Творчество», «Здоровый образ жизни», «Добровольчество (волонтёрство)», «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе», «Карьера» и «Свободная номинация».
Участникам необходимо пройти регистрацию на сайте. Проектные заявки, поданные в формате онлайн, проверяют краевые эксперты, затем следует этап защиты проектов. Победители получат финансовую и административную поддержку своих идей.