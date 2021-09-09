Идёт приём заявок на конкурс «Территория Красноярский край»

Жители Красноярья от 14 до 35 лет до 20 сентября успевают подать заявку на осеннюю сессию конкурса.

Заявки принимаются в номинациях: «Творчество», «Здоровый образ жизни», «Добровольчество (волонтёрство)», «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе», «Карьера» и «Свободная номинация».

Участникам необходимо пройти регистрацию на сайте. Проектные заявки, поданные в формате онлайн, проверяют краевые эксперты, затем следует этап защиты проектов. Победители получат финансовую и административную поддержку своих идей.