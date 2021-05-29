Игорь Левитин назвал конференцию в Норильске первым крупным разговором о том, что такое арктический спорт и туризм

По оценке участников конференции, на Таймыре и в Норильске есть все предпосылки для того, чтобы развивать спорт и туристические направления не только на внутригосударственном уровне, но и на международном. В ходе диалога была достигнута договорённость о том, что в этой области необходимо тесное сотрудничество на всех уровнях.

Одной из первостепенных мер для развития указанных направлений, по мнению участников встречи, должно стать включение региональных спортивных мероприятий во всероссийский календарь соревнований. Одно из предложений касалось проведения единых Арктических спортивных игр. В Арктической зоне России находятся девять субъектов Федерации. Их представители, присутствовавшие на конференции в Норильске, заявили о готовности принять в этом самое активное участие. Об их предложениях министр спорта РФ Олег Матыцин собирается доложить председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, с тем чтобы мероприятия органично вошли в спортивный календарь.

Ещё один способ развития туризма и спорта в Арктике — государственно-частное партнёрство. Олег Матыцин привёл в пример работу в этом направлении компании «Норникель». Показательно, что спортхолл «Айка», где проходила конференция «Российская Арктика — территория спорта и туризма», возведён на средства компании.

– Спортивный комплекс построен «Норникелем» не только для проведения спортивных мероприятий, но и для организации досуга жителей Норильска, — сказал Олег Матыцин. — Это можно считать универсальным подходом к решению целого комплекса задач, с которыми приходится сталкиваться здесь, в Заполярье. Со своей стороны государство готово всемерно поддерживать подобные инициативы.