А любите ли вы настолки так, как любим их мы?
А любите ли вы настолки так, как любим их мы?
Встречи с друзьями обычно складываются по одному сценарию. Вы строите планы, освобождаете время в плотном рабочем графике и стараетесь управиться с накопившимися домашними делами. Но стоит собраться, как большинство гостей вскоре утыкаются в смартфоны, лишь изредка вставляя пару фраз в вяло текущую беседу. Забыть о высоких технологиях и весело провести время помогут настольные игры.
Совместное одиночество
Всё чаще можно слышать утверждение, что люди разучились общаться вживую. Это подтверждают и развёрнутые исследования ведущих мировых психологов.
Так, профессор Шерри Тёркл из Массачусетса несколько лет проводила исследования в этой области и на основе полученных результатов издала книгу «Совместное одиночество». В ней она подробно описала новый симптом болезни нашего общества.
Его суть в том, что чем больше времени человек проводит в виртуальном пространстве, тем тяжелее ему даются встречи даже со старыми друзьями и знакомыми. Особенно ярко такие проблемы проявляются у детей и подростков, которых практически невозможно оторвать от гаджетов.
Впереди — долгие новогодние каникулы, а значит, самое время немного отвлечь от телефонов и планшетов своих родных и друзей и напомнить всем о настоящем общении. И самый простой способ — сыграть во что–нибудь всем вместе.
Старые развлечения
Разработчики настольных игр давно усвоили главный принцип: старые трюки — лучшие трюки. Так что в данной индустрии немало позаимствованных игр, за которыми славно коротали вечера наши бабушки и дедушки. Такие забавы до сих пор могут украсить любое событие — от семейных посиделок до массовой гулянки.
Самая известная игра ещё со времён Советского Союза — «Крокодил»: смысл её в том, что один из участников жестами показывает загаданное слово, а другие пытаются его отгадать. В продвинутой интерпретации игроки могут не только передать слова телодвижениями, но и рисовать или прибегать к ассоциациям.
Главный плюс игры — неограниченное число участников. Да и наблюдать за своими друзьями, размахивающими руками или рисующими не пойми что, пытаясь донести свою мысль до партнёров, всегда забавно.
Очень популярная настольная игра не только среди молодёжи, но и в кругу людей старшего поколения — «Активити»: в набор входят песочные часы и поле для фишек. Участнику предоставляется возможность выбрать, на какое поле встать и какое задание выполнить, используя свои сильные стороны. Соревнуются команды, и если члены одной из них выигрывают, их фишка передвигается, а если они не достигли успеха — остаётся на месте. Побеждает та команда, которая первой дойдёт до финиша.
Распишем пулю
Когда ваши друзья предпочитают менее активное времяпрепровождение, отличный выбор — универсальная карточная игра «Уно». Если в юности вы играли во дворе в «101» или «расписывали пулю» в преферанс, то принцип игры вам хорошо знаком: главное — как можно быстрее сбросить имеющиеся на руках карты. Оптимальное число игроков — шесть, но при необходимости могут участвовать от двух до восьми человек. Игра была создана в 1971 году и уже полвека не теряет актуальности. Она подойдёт и в качестве семейного развлечения, потому что довольно проста и понятна даже детям, а необходимость математических подсчётов в конце партии — отличный способ подразмять мозги на каникулах.
Кстати, «Уно» очень популярна среди дайверов: после длительного погружения им необходимо сделать несколько декомпрессионных остановок на разных глубинах, и любители подводных путешествий берут с собой такую пластиковую колоду на карабине и проводят время на отстое за игрой.
Дар убеждения
Если ваш конёк — красноречие и искусство убеждения, самое время проверить своих друзей на прочность в грядущем апокалипсисе. «Бункер» — разновидность дискуссионной игры, основная цель которой — доказать свою полезность и застолбить место в убежище. Тип глобальной катастрофы выбирается случайно — от ядерной зимы до воздействия биологического оружия.
Каждому из игроков раздаются несколько карт, характеризующих профессию, способности, личные вещи, фобии и состояние здоровья, пол и даже сексуальную ориентацию. Карты открываются последовательно, так что можно утаить и заразную болезнь, и маниакальную зависимость.
Места в бункере хватит только половине участников, а сами игроки должны не только пробиться в убежище, но и так составить
команду, чтобы пережить наступающий конец света, сформировав колонию выживших. Результат определяет мастер игры, рассказывая о судьбе каждого участника, в том числе и оставшихся за дверью убежища. Настоящие страсти разгораются, когда в игре участвуют от 10 до 14 человек.
Если вы хотите в полной мере оценить всю прелесть данного развлечения, посмотрите фильм «Философы. Урок выживания» (2013 год) — события картины как раз и строятся вокруг этой психологической игры. Кстати, «Бункер» — разновидность старой советской «Подводной лодки»: только там игроки боролись за акваланги.
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Представленные варианты развлечений идеально вписываются в корпоратив, собрание бывших одноклассников, вечеринку студентов, встречу старых знакомых. С настольными играми любое веселье превращается в зажигательное времяпрепровождение, которое потом вспоминается долго и с удовольствием.
На заметку
И в поезде, и в самолёте
Многие настольные игры рассчитаны на компанию от четырёх человек, но есть и те, что предназначены, например, для двоих. В большинстве своём это тактические и стратегические карточные игры, напоминающие шахматы. Есть среди них и специальные дорожные, практически не занимающие места в багаже и не требующие фишек, кубиков или игрового поля. Это позволяет сыграть партию и в самолёте, и в зале ожидания, и на пляже или на даче в дождливый день. Превосходный вариант при длительном перелёте с пересадками, когда батарея гаджета ограничена, а роуминг сводит на нет его наличие. Два наиболее интересных и простых варианта — это «Загадка Леонардо» и «Бэнг. Дуэль». В обоих случаях весь игровой инвентарь — это карточная колода, а сами игры дают возможность потренировать логику.
Агата Кристи рекомендует
Говоря о настольных играх, нельзя обойти стороной Cluedo — первый симулятор детективного расследования. Игру придумали в 1944 году, и с тех пор она практически не изменилась: особняк, мёртвый хозяин дома и группа гостей, каждый из которых находится под подозрением. Отличный повод поностальгировать по классике жанра, вспомнив и Агату Кристи, и Эркюля Пуаро, а заодно применить на практике дедуктивный метод.
Спасайся кто может
Устали ждать окончания затянувшейся истории с коронавирусом? Тогда вам нелишне будет побывать в шкуре борца с опасной заразой. Такую возможность предоставляет игра с логичным названием «Пандемия». Рассчитана она на двух–четырёх человек. И главный плюс заключается в том, что бороться в данном случае вам придётся сообща против самой игры. Довольно простая механика не заставит тратить кучу времени на изучение правил, а у вас появится возможность справиться с напастью. Отлично идёт, если фоном включить теленовости.
Трезвая реакция
Одна из наиболее универсальных игр, очень простая и увлекательная — «Джунгли». Посреди стола устанавливается тотем, игроки открывают по одной карте у себя, а затем верхнюю в колоде. Если рисунок совпал, нужно скорее забрать тотем. Но, как правило, карты совпадают сразу у нескольких игроков, они сильно похожи и есть вариант обознаться. Проморгавшему полагается штраф. Хотя игра позиционируется как семейная и предназначена именно для игры с детьми и подростками, практика показала, что и взрослой компании она отлично поднимает настроение и оживляет атмосферу. Особенно полезна, если в посиделках участвуют люди, которым нужно слегка прийти в себя. Через 20 минут полной концентрации и резких вспышек адреналина весь хмель улетучивается.
Буйная фантазия
«Имаджинариум» — пожалуй, одна из моих любимых игр для большой компании. Главное, что в ней необходимо, — буйное воображение. И хотя российские разработчики банально списали идею у своих европейских коллег (игра Dixsit) — это один из тех немногих случаев, когда пиратская копия оказалась лучше оригинала. Смысл игры — в ассоциациях, которые вызывают рисунки на картах. В этой игре они выполнены отечественными мастерами изобразительного искусства, в то время как оригинал отражает французский менталитет. Если компания подобралась весёлая и разбитная, то эта игра может стать хитом целого сезона. Насколько она может быть увлекательной? Один раз после вечерней сессии соседи вызвали полицию с формулировкой «подозрительно громко и долго смеются». Кстати, объяснить служителям правопорядка, что неуёмное веселье вызвано исключительно настольной игрой, было весьма непросто.