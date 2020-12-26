А любите ли вы настолки так, как любим их мы?

Совместное одиночество

Всё чаще можно слышать утверждение, что люди разучились общаться вживую. Это подтверждают и развёрнутые исследования ведущих мировых психологов.

Так, профессор Шерри Тёркл из Массачусетса несколько лет проводила исследования в этой области и на основе полученных результатов издала книгу «Совместное одиночество». В ней она подробно описала новый симптом болезни нашего общества.

Его суть в том, что чем больше времени человек проводит в виртуальном пространстве, тем тяжелее ему даются встречи даже со старыми друзьями и знакомыми. Особенно ярко такие проблемы проявляются у детей и подростков, которых практически невозможно оторвать от гаджетов.

Впереди — долгие новогодние каникулы, а значит, самое время немного отвлечь от телефонов и планшетов своих родных и друзей и напомнить всем о настоящем общении. И самый простой способ — сыграть во что–нибудь всем вместе.

Старые развлечения

Разработчики настольных игр давно усвоили главный принцип: старые трюки — лучшие трюки. Так что в данной индустрии немало позаимствованных игр, за которыми славно коротали вечера наши бабушки и дедушки. Такие забавы до сих пор могут украсить любое событие — от семейных посиделок до массовой гулянки.

Самая известная игра ещё со времён Советского Союза — «Крокодил»: смысл её в том, что один из участников жестами показывает загаданное слово, а другие пытаются его отгадать. В продвинутой интерпретации игроки могут не только передать слова телодвижениями, но и рисовать или прибегать к ассоциациям.

Главный плюс игры — неограниченное число участников. Да и наблюдать за своими друзьями, размахивающими руками или рисующими не пойми что, пытаясь донести свою мысль до партнёров, всегда забавно.

Очень популярная настольная игра не только среди молодёжи, но и в кругу людей старшего поколения — «Активити»: в набор входят песочные часы и поле для фишек. Участнику предоставляется возможность выбрать, на какое поле встать и какое задание выполнить, используя свои сильные стороны. Соревнуются команды, и если члены одной из них выигрывают, их фишка передвигается, а если они не достигли успеха — остаётся на месте. Побеждает та команда, которая первой дойдёт до финиша.

Распишем пулю

Когда ваши друзья предпочитают менее активное времяпрепровождение, отличный выбор — универсальная карточная игра «Уно». Если в юности вы играли во дворе в «101» или «расписывали пулю» в преферанс, то принцип игры вам хорошо знаком: главное — как можно быстрее сбросить имеющиеся на руках карты. Оптимальное число игроков — шесть, но при необходимости могут участвовать от двух до восьми человек. Игра была создана в 1971 году и уже полвека не теряет актуальности. Она подойдёт и в качестве семейного развлечения, потому что довольно проста и понятна даже детям, а необходимость математических подсчётов в конце партии — отличный способ подразмять мозги на каникулах.

Кстати, «Уно» очень популярна среди дайверов: после длительного погружения им необходимо сделать несколько декомпрессионных остановок на разных глубинах, и любители подводных путешествий берут с собой такую пластиковую колоду на карабине и проводят время на отстое за игрой.

Дар убеждения

Если ваш конёк — красноречие и искусство убеждения, самое время проверить своих друзей на прочность в грядущем апокалипсисе. «Бункер» — разновидность дискуссионной игры, основная цель которой — доказать свою полезность и застолбить место в убежище. Тип глобальной катастрофы выбирается случайно — от ядерной зимы до воздействия биологического оружия.

Каждому из игроков раздаются несколько карт, характеризующих профессию, способности, личные вещи, фобии и состояние здоровья, пол и даже сексуальную ориентацию. Карты открываются последовательно, так что можно утаить и заразную болезнь, и маниакальную зависимость.

Места в бункере хватит только половине участников, а сами игроки должны не только пробиться в убежище, но и так составить

команду, чтобы пережить наступающий конец света, сформировав колонию выживших. Результат определяет мастер игры, рассказывая о судьбе каждого участника, в том числе и оставшихся за дверью убежища. Настоящие страсти разгораются, когда в игре участвуют от 10 до 14 человек.

Если вы хотите в полной мере оценить всю прелесть данного развлечения, посмотрите фильм «Философы. Урок выживания» (2013 год) — события картины как раз и строятся вокруг этой психологической игры. Кстати, «Бункер» — разновидность старой советской «Подводной лодки»: только там игроки боролись за акваланги.

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Представленные варианты развлечений идеально вписываются в корпоратив, собрание бывших одноклассников, вечеринку студентов, встречу старых знакомых. С настольными играми любое веселье превращается в зажигательное времяпрепровождение, которое потом вспоминается долго и с удовольствием.

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