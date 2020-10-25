Игра в прятки

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Как пишет информационное агентство «Росбалт», «вторая волна коронавируса подтолкнула даже самые «свободомыслящие» страны к мыслям об ограничительных мерах». Речь — о Швеции, которая во время первой волны пандемии была чуть ли не единственной европейской державой, отказавшейся от карантина. Сегодня же в стране растёт число заражённых, и введение карантинных мер практически неизбежно. «Предполагается, что будет введён запрет на посещение крупных магазинов, музеев, библиотек, бассейнов и спортзалов. При этом власти сохранят приверженность демократии и не будут выдвигать гражданам ультимативных требований под угрозой штрафов».

Также «Росбалт» сообщает, что обязательное ношение масок в магазинах, банках, ресторанах, барах и других общественных местах, включая отели, ввели в Швейцарии. Детей младше 12 лет это не касается. Помимо этого, в одной из самых благополучных стран Европы «запрещено собираться группами более 15 человек, а еду и напитки в заведениях можно употреблять только на сидячих местах; также рекомендовано во всех возможных случаях переводить сотрудников на удалённый режим». По словам главы Минздрава Швейцарии, ограничительные меры приняты, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения.

В обзор агентства попала и Италия: «Мэры итальянских городов смогут принимать решения о закрытии общественных мест после девяти вечера. Также градоначальники будут определять время открытия ресторанов и количество человек на общественных собраниях. Кроме того, в стране запретят занятия контактным спортом, бары и рестораны будут работать только до полуночи, конференции и фестивали перенесут».

Сигналы «светофора»

Журналисты авторитетного российского издания подробно изучили вопрос введения ограничений в странах Евросоюза: «Ранее каждая страна Шенгенской зоны утверждала собственные санитарные и карантинные ограничения, что нередко приводило к путанице. Теперь же регионы Европы разобьют на «светофорные» цветовые категории в зависимости от уровня заболеваемости, обновляя карту каждую неделю. Для перемещений между зелёными зонами ограничений не будет. От въезжающих из оранжевых или красных зон страны ЕС имеют право потребовать прохождения карантина (от 7 до 14 дней) и сдачи анализов.

Красной зоной объявлена Варшава и ещё несколько польских городов. Школы переводятся на дистанционное обучение (то, чего пока изо всех сил стремятся избежать немцы), под запрет попадают массовые вечеринки, включая свадебные торжества. Вводятся ограничения на посещение общественных мест, в том числе костёлов.

В Берлине, где действует комендантский час, столичный административный суд внезапно встал на сторону 11 трактирщиков, подавших коллективную жалобу на решение сената. И судья счёл незаконным требование властей, чтобы питейные заведения оставались закрытыми с 11 часов вечера до 6 часов утра. При этом столичная Фемида оставила в силе запрет на ночную продажу спиртного. Так что посетители смогут по–прежнему собираться у барной стойки по ночам, правда, уже за чашкой чая. В полиции признают, что теперь им будет гораздо сложнее контролировать ситуацию. «Поди проверь, что там в стакане у гостя — томатный сок или «Кровавая Мэри», — сокрушаются стражи порядка.

На три области — со средним, высоким и очень высоким уровнем тревоги в зависимости от эпидемиологической ситуации — поделена сегодня Англия. В зоне со средним уровнем тревоги, в которую войдёт большая часть английской территории, действует запрет на сбор в составе более шести человек из разных домохозяйств на улице и в помещении, а также распоряжение об обязательном закрытии ресторанов, пабов и прочих подобных заведений после десяти вечера. Там, где уровень тревоги высок, вдобавок к вышеперечисленным мерам разрешат собираться в составе до шести человек из разных семей только на улице — так что к соседу в гости уже не сходишь. А в зоне с очень высоким уровнем тревоги подобное «правило шести» будет работать только для посещения парков или пляжей, все пабы и бары должны будут закрыться, если в них, помимо выпивки, нельзя заказать ещё и полноценные блюда.

Самая тяжёлая ситуация с коронавирусом в Европе сложилась в Черногории. По оценкам экспертов, ухудшение эпидемиологической обстановки произошло из–за того, что в преддверии парламентских выборов, состоявшихся 30 августа, находившаяся у власти партия поспешила объявить страну «зоной, свободной от коронавируса», открыв границы для туристов, в том числе и для россиян.

Во Франции начали выходить на улицы измотанные борьбой с вирусом медики. «Мы устали, нам не хватает рук», — скандируют они. В стране вводится режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Ограничительные меры предполагают установление комендантского часа в Париже, его окрестностях и ещё восьми крупных французских городах. Первое нарушение режима ЧП будет караться штрафом в 135 евро (более 12 тысяч рублей), а повторное — повлечёт за собой наказание в 1,5 тысячи евро (135 тысяч рублей).

Так точечно

«В связи с ухудшением ситуации с короновирусом ограничительные меры вводятся в некоторых регионах России, — сообщает телеканал «РЕН ТВ». — Так, в Карелии собираться в закрытых помещениях могут теперь не более 50 человек, а на рабочих местах одновременно может находиться не более половины от всего штата. В Ставрополье ужесточили масочный режим — теперь носить маски нужно даже на улице. Архангельская и Костромская области ограничили работу ресторанов и других заведений в ночное время, разрешена только работа на вынос и доставка. В Тульской области до 31 декабря запрещены мероприятия с 20 и более участниками, но запрет не распространяется на показ кинофильмов, концерты, выставки, спектакли и экскурсии».

Изменилась клубная культура столичного региона. Помимо соблюдения дресс–кода, с тусовщиков требуют теперь и QR–код — для входа в ночные заведения Москвы нужно «зачекиниться», тем самым зафиксировав, что ты зашёл в этот клуб или бар. Проходить регистрацию придётся и в ночные, и в дневные часы. И персоналу тоже. QR–коды, конечно, не спасут от заражения, зато помогут оповестить всех, кто был на вечеринке, если среди них вдруг окажется заболевший.

«С точки зрения врача–инфекциониста, это очень важно — знание всех контактных лиц, присутствующих в эпидемическом очаге, для того, чтобы изолировать их и обследовать», — объяснил инфекционист Сергей Вознесенский.

Мэр Москвы Сергей Собянин описал в своём блоге оптимальную стратегию борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, она заключается в том, чтобы «найти средний путь» между закрытием города и отказом от каких–либо ограничений. Он добавил, что крайние меры вроде введения комендантского часа или запрета передвижения по городу «для нас абсолютно неприемлемы и невозможны, но могут быть приняты «точечные решения».

С вой взгляд

— Можно сколько угодно язвить, находя нестыковки в действиях властей, рассуждать о том, какие меры действенны, а какие — нет, но проблему это не решит и от инфекции не убережёт. Надежда Сидор, специальный корреспондент «Заполярной Правды»

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Изобретательности некоторых чиновников в деле борьбы с коронавирусом могут позавидовать именитые и не очень сценаристы и режиссёры, взяв их идеи за основу сюжетов для своих новых фильмов. В Индонезии, например, решили бороться не с самой инфекцией, а с заболевшими — власти Джакарты собираются краской помечать дома заражённых. Сразу вспоминается сказка «Али–Баба и сорок разбойников» и находчивая Фатима, которая, увидев на своей двери метку, поставила такие же на воротах всех соседских домов, тем самым сбив с толку преследователей. Вот вам и готовый сценарий для индонезийского зубодробительного боевика «Месть заражённых».

А эта реальная история — отличная основа для мелодрамы с элементами шпионского детектива. Итальянец и полька наслаждались свиданием в Милане и собирались пойти в ресторан. Но после поцелуя влюблённые обнаружили себя в окружении толпы полицейских: романтикам выписали штраф за поцелуй без масок. Возмущению молодых людей не было предела — в Италии живущей вместе паре можно не надевать маски, когда они находятся на улице, а рядом нет людей. Проблема в том, что, хотя молодые люди и сожительствуют уже два с половиной года, в их документах указаны разные адреса прописки. Пара, между тем, утверждает, что полиция не могла видеть их поцелуй, ведь они были совершенно одни в этот интригующий момент. Это навело молодых людей на мысль о том, что итальянские стражи порядка для слежки за прохожими используют дроны.

Сюжет для «Истории игрушек — 5» подкинули ростовские власти, которые оснастили детские поликлиники манекенами с головами–тепловизорами. Чтобы измерить температуру, дети подставляют лоб или подносят руку к голове куклы, затем подставляют руки под струю санитайзера, и только затем их пропускают дальше. Представляю, что может случиться с теми, кто не прошёл «робоконтроль». Как бы тут не повторился сюжет ужастика «Детские игры» с куклой Чаки в главной роли.

Строгие проверки на въезде в Орловскую область могут подтолкнуть к съёмкам картины в жанре «роад–муви» (англ. road movie — «дорожное кино», фильм–путешествие, герои которого находятся в дороге). «Если человеку поездка не крайне важна, мы будем рекомендовать ему вернуться домой», — пояснил журналистам один из сотрудников бригады учётно–заградительного поста на границе региона. Интересно, что может считаться крайне важным для въезда поводом, в каком случае придётся убираться восвояси, можно ли прокрасться садами–огородами, и что грозит пойманным?

Известие о том, что в Москве придумали продавать билеты в театр исключительно по паспорту и не пускать в храм Мельпомены людей старше 65 лет, у большинства вызывает недоумение и негодование. И вполне возможно, в связи с этим вскоре появится ремейк старой доброй советской комедии «Старики–разбойники».

А вообще, думая о нелепых требованиях и противоречащих здравому смыслу указах в связи с пандемией, я в первую очередь вспомнила не фильм, а стихотворение Михаила Лермонтова: «Что ж делать? Речью неискусной занять ваш ум мне не дано. Всё это было б смешно, когда бы не было так грустно». Можно сколько угодно язвить, находя нестыковки в действиях властей, рассуждать о том, какие меры действенны, а какие — нет, но проблему это не решит и от инфекции не убережёт. Потому что про нас, про россиян, метко говорится в поговорке: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится...» В моей семье, например, он грянул, и мой взгляд на проблему в корне изменился. Я могу лишь призвать читателей учиться на чужих ошибках, а не на своих. И беречь себя и близких.