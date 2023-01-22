Игровая платформа

Долой стереотипы

Когда собираешься на встречу с киберспортсменом, невольно представляешь себе прыщавого семнадцатилетнего мальчишку в затёртой футболке с изображением гигантского злющего зелёного орка с огромным топором в руке. У этого подростка обязательно немытые волосы, нет друзей и уж тем более подружки. Он обитает в тёмной комнате, освещаемой только монитором компьютера, где разбросаны носки и опостылевшие ему школьные учебники. Под матрасом спрятаны глянцевые журналы с обнажёнными девицами, купленные на накопленные карманные деньги, стол ужасающе заляпан вредной сладкой газировкой и «декорирован» крошками от чипсов. Ты так и ждёшь, что в эту обитель героя–одиночки вот–вот ворвётся уставшая мама в бигуди с тазиком постиранных вещей в руках и огорошит криком: «Вася, да уберись же наконец в своей комнате! Сколько можно сидеть в этом компьютере? Хоть бы одну книжку прочёл! Ничего толкового из тебя не выйдет!».

Поэтому довольно необычно было застать на рабочем месте в офисе тридцатилетнего специалиста с кружкой кофе в руке, на которой написано «Сколково». Он действительно привёз её из инновационного центра, где четырежды получал образование по специальностям: «Бизнес», «Стартапы», «Управление цифровой грамотностью и трансформацией» и «Управление цифровыми брендами».

– Вы сейчас описали геймера, то есть игрока или, как их ещё называют, «Игорька», — смеётся Михаил Петухов, кандидат экономических наук, генеральный директор It–компании и президент Арктической федерации киберспорта. — Да, геймеры зависают в своих любимых играх, уходят в виртуальный мир, где существуют их персонажи, зачастую абсолютно непохожие на своих хозяев, и там они самоутверждаются, потому что «на земле» это сделать сложно. Киберспорт — совершенно другая вещь! В нашу федерацию входят совершенно разные люди. Школьники от четырнадцати лет — они любят ролевые настольные игры, переведённые на смартфонные платформы. Много студентов и работающих молодых людей, эти предпочитают шутеры (от англ. shoot — стрелять). Помню, на третьем крупном турнире у нас была настоящая серьёзная заруба в Counter–Strike между школьниками и взрослыми мужиками, работающими на комбинате. Самым старшим киберспортсменам сорок лет. Да что там, моему отцу 52 года, и мы частенько с ним играем. Если бы он любил наши дисциплины, тоже был бы в федерации. Вы поймите, в киберспорте всё намного сложнее. Это не просто Windows переустановить. Мы занимаемся дисциплинами целенаправленно, заинтересованы в том, чтобы достичь в них высоких результатов, показать себя, получить признание. И с социальными навыками у нас всё в порядке, причём не только в командных играх, но и в жизни. И не забывайте, чтобы стать киберспортсменом, понадобится хорошее «железо», так что тут тоже не забалуешь — нужна финансовая дисциплина, чтобы собрать хорошую игровую машину.

Надо прокачаться

Когда пытаешься описать внешний вид киберспортсмена, невольно представляешь себе малоподвижного молодого человека с избыточным весом, плохим зрением, осанкой, повторяющей знак вопроса, и обязательно с синдромом запястного канала.

– У киберспортсменов болячек не больше, чем у других, — парирует Михаил Петухов. — Взять тех же водителей, офисных клерков и студентов, не пропускающих пары. Важно, как вы проводите время в перерывах. Моя IT–организация принимает участие в разных проектах, в том числе в области здоровьесбережения и спорта. Например, мы — разработчики стартапа How to sport — это продукт, помогающий корректно выполнять спортивные тренировки и анализировать данные. Также мы проводили исследования с людьми, играющими в компьютерные игры. Разработали физические упражнения, которые игроки должны проделывать между раундами. Мы за ОФП! Вы не поверите, но я даже выступаю за то, чтобы детям ограничивали времяпрепровождение за компьютером. Киберспортсменам достаточно двух часов в день, чтобы потренироваться. А ведь в этом спорте строгие тренировки, причём это целая структура, настоящая программа. Идёт прокачка реакции, а ещё важны знание игры, контроль отдачи, паттерны поведения, командная работа, нужно мыслить логически, понимать психологию врага, владеть навыками предиктивной аналитики — просчитывать, как в той или иной ситуации себя поведут другие.

Для всего этого у киберспортсменов даже есть свои тренеры. На тренировках разворачиваются целые стратегические карты, выстраиваются партии, планы заходов с флангов, прорабатываются точки захвата, зоны обстрела, изучаются лайфхаки. На крупных международных соревнованиях по киберспорту команды пересматривают игры соперников, устраивают разборы карт, выискивают слабые места. Ещё бы, победители мировых турниров зарабатывают миллионы долларов. Так, в 2019 году восемнадцать команд разыграли больше 34 миллионов долларов. Первое место и 15,5 миллиона достались европейской команде OG, а каждый из пяти игроков основного состава получил порядка трёх миллионов.

Это надолго!

Не верится, что стереотипный фанат компьютерных игр может с лёгкостью шагнуть из–за простенького компьютера в индустрию киберспорта. И правильно не верится...

– В идеале, существуют киберспортивные секции с тренерами, — объясняет Михаил Петухов. — В Норильске таких нет, наша федерация не потянет их финансово. Сложно создать инфраструктуру. Недостаточно просто купить приставку PlayStation, даже пятую, это должны быть хорошие мощные компьютеры. Мы бы очень хотели готовить киберспортсменов, но пока возможностей хватает только на проведение турниров. Чтобы пробиваться на крупные соревнования, нужно сформировать команду от города, которая регулярно будет заявляться на турниры всероссийского и международного уровней. Кроме того, это должно быть настоящее социальное сообщество, где люди будут видеть друг друга, общаться, сплачиваться. Здесь нельзя передавить формальностью и бюрократией, должны быть максимально доверительные отношения. Создавая Арктическую федерацию киберспорта, мы долго убеждали игроков в том, что мы проводим реальные турниры, там всё честно, мы единомышленники, а не делаем это для галочки, что у нас есть призы и можно работать на результат. Только после пятого турнира они поверили.

Одно из последних соревнований, организованных федерацией, — Кубок главы Норильска по киберспорту. Его учредил Дмитрий Карасев, он поддерживает главную идею АФКС, а именно развитие в Арктике компьютерного спорта как нового вида соревновательной деятельности. Для проведения первого Кубка администрация города выделила помещение, закупила игровую базу — приставки PlayStation 5, памятные призы и мерч. Первый норильский турнир FIFA 22 собрал 96 любителей футбольного симулятора. Победителем стал дудинчанин Владимир Аксёнов, в награду он получил заветную «пятую плойку».

Кубок по киберспорту власти города хотят сделать традиционным и популярным. Сами арктические киберспортсмены этому опыту очень рады и гордятся им. Они хотят чаще проводить такие соревнования, но «намайнить» ресурсы в реальной жизни не так просто, как в виртуальной.

– Вопрос в бюджете, говорю прямо, — признаётся президент Арктической федерации киберспорта. — Весной хотим провести турнир по Counter–Strike, но пока не знаем, где взять средства. В этот раз нам не удалось получить грантовую поддержку. Попробуем обратиться к предпринимательскому сообществу. На старте нас уже поддерживали крупные торговые сети города, строительные компании и фирмы, занимающиеся перевозками. Спасибо им за это, ведь тогда мы были ещё малоизвестными, но они в нас поверили. Мы действительно хотим развивать эту культуру на территории. Киберспорт — это надолго. Я бы сказал, навсегда. Даже когда он выйдет на новый уровень развития — VR, дополненная реальность, нейрочипы, вживлённые в головы, и там будут киберспортсмены.

Первый Strike

Михаил Петухов, основатель Арктической федерации киберспорта, со своими единомышленниками уже несколько лет организовывают кибертурниры в разных дисциплинах, то есть играх. Соревнования зачастую проводили за свой счёт — вскладчину платили организаторам, арендовали площадки, закупали призы. Когда очередной турнир собрал несколько сотен человек, решили, что нужно переходить на новый уровень.

– Это был наш первый большой кибертурнир по Counter–Strike, он собрал 315 участников, — делится Михаил Петухов. — Обычно говорят: первый блин комом, а у нас он получился прямо вкусным панкейком с джемом и даже вишенкой. После этого мы решили официально организовать некоммерческую организацию. Став Арктической федерацией киберспорта, мы выиграли три гранта: благотворительного фонда «Мир новых возможностей» компании «Норникель», Проектного офиса развития Арктики и краевой программы «Партнёрство 2022».

Сегодня в АФКС числятся 1000 человек. Подсчёт ведут в Telegram–канале и мессенджере Discord — кто подписан, тот и в федерации. Норильские киберспортсмены хвастаются, что их даже больше, чем краевых коллег — их всего двести. Полученные в грантовых программах средства идут на проведение мероприятий и на техническое оснащение. Например, приобрели мощные мониторы, которые теперь используются на всех турнирах.