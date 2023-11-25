Их подвиг не всегда заметен

– Олег Владимирович, расскажите, пожалуйста, какова статистика преступлений в нашем городе.

– За десять месяцев этого года раскрыто 970 преступлений. Уровень раскрываемости на сегодняшний день — 63,6 процента, он выше показателя по Красноярскому краю и немного ниже нашего прошлогоднего. Снижение обусловлено тем, что всё больше преступлений в сфере IT совершается с территорий недружественных государств.

Более эффективно была организована работа по раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе с целью сбыта. Раскрыты все тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. Также раскрыто 28 преступлений, совершённых в прошлые годы, из них семь — тяжкой и особо тяжкой категорий. В целом успешно работаем по всем направлениям оперативной деятельности.

– Срабатывает ли сейчас схема, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка? Или люди стали более бдительными?

– К сожалению, схема ещё действует. Сейчас это порядка 40 случаев из всего количества зарегистрированных преступлений в сфере IT. Но наша профилактическая работа даёт результаты — число граждан, попавшихся на такую уловку, сокращается. Среди злоумышленников сейчас популярен «заработок» с помощью аккаунтов граждан на «Госуслугах». Получив к ним доступ, мошенники оформляют на жертв кредиты. Чтобы завладеть доступом к личному кабинету пользователя, они по телефону представляются сотрудниками сотовых операторов и предлагают продлить услуги связи. В ходе общения вынуждают собеседника назвать проверочный код из СМС–сообщения, который на самом деле откроет им доступ к аккаунту на «Госуслугах».

– Проблема подпольного игорного бизнеса для Норильска актуальна?

– В этом году зарегистрировано три преступления в сфере игорного бизнеса, одно из них квалифицировано как совершённое организованной преступной группой. Я не раз подчёркивал, что территория Норильска привлекательна для преступников, так как горожане с готовностью тратят средства на этот вид «досуга». Работа по выявлению и пресечению незаконной деятельности ведётся на постоянной основе.

– Много ли в городе несовершеннолетних преступников?

– Количество преступлений с участием несовершеннолетних значительно снизилось: в прошлом году было зарегистрировано более 40 фактов, в этом — чуть больше 30. Это общая заслуга органов правопорядка, образовательных учреждений, администрации города, органов опеки и попечительства. Конечно, чаще всего с правильного пути сворачивают ребята из неблагополучных семей, где родители злоупотребляют алкоголем и не уделяют должного внимания воспитанию детей.

– Как государство исправляет ошибки таких родителей?

– Их привлекают к административной ответственности. В тех случаях, когда проживание в семье может угрожать здоровью и жизни ребёнка, его изымают из неблагополучных условий. Это жёсткая мера, но мы вынуждены так поступать. В нашем городе это редкие случаи, мы стараемся совместно со всеми службами помогать и детям, и родителям выйти из сложных жизненных ситуаций.

– Олег Владимирович, расскажите о самых значимых, на ваш взгляд, достижениях полиции за последнее время.

– С гордостью отмечу, что Норильский ОМВД является основным правоохранительным органом в городе, наши сотрудники берут на себя большую часть задач по защите граждан от преступных посягательств и обеспечению безопасности на территории Норильска. Тут следует отдельно отметить качественную организацию охраны порядка на масштабных, значимых для города мероприятиях — выборы губернатора Красноярского края, празднование юбилея города, на котором присутствовало большое количество гостей. Наши сотрудники в том числе выполняют задачи и за пределами Норильска и нашего региона. В этом году они в составе сводного отряда участвовали в обеспечении охраны общественного порядка на территории Краснодарского края, Херсонской области. Мы успешно выполнили все задачи, связанные с раскрытием преступлений, выявлением и пресечением административных нарушений. Добились достаточно высокого уровня раскрываемости в сравнении с другими городами Красноярского края, в том числе крупными.

– У вас героическая профессия, и, наверное, вас сложно удивить. Встречались ли случаи проявления отваги, которые вас поразили?

– Подвиг сотрудника полиции и других правоохранительных структур, как и подвиг медицинского работника, пожарного, обычно незаметен. Наша работа связана с риском, это обыденность. В этом году ряд наших сотрудников за выполнение задач в особых условиях были удостоены наград, в том числе федерального уровня. Если говорить о частных случаях, то один из сотрудников отдельного батальона патрульно–постовой службы спас женщину, намеревавшуюся покончить с собой, несмотря на угрозу собственной жизни. В прошлом году наши сотрудники, также рискуя жизнью, спасали людей из серьёзного пожара. И конечно, яркий пример героизма — обеспечение безопасности жителей Херсонской области в условиях проведения СВО.

– Насколько остро в Норильском ОМВД стоит кадровый вопрос и как вы его решаете?

– Проблема есть, но мы выдерживаем тот уровень укомплектованности, который позволяет нам выполнять поставленные задачи. Тем не менее недобор сотрудников в этом году составляет чуть больше 20 процентов, в сравнении с прошлым годом сократился на 3–4 процента. Укомплектование штата у нас в приоритете. Принимаем кандидатов, успешно окончивших образовательные учреждения системы МВД. Только во втором полугодии к нам пришли два таких сотрудника. Кандидатов из числа гражданской молодёжи также рассматриваем. Однако здесь необходимо следить, чтобы выдерживались критерии материального стимулирования. Но наиболее эффективно штат комплектуется за счёт перевода к нам коллег из других регионов. Денежное довольствие сотрудников полиции в Норильске выше, чем в других городах страны.

– В каком подразделении кадровый дефицит наиболее заметен?

– Традиционно в рядах участковых уполномоченных полиции, сотрудников ГИБДД, в подразделениях, которые занимаются процессуальной деятельностью. Именно на эти службы приходится наибольшая нагрузка.

– Как часто в защитники правопорядка идут представительницы прекрасного пола?

– Прекрасный сильный пол успешно пополняет наши ряды. Например, пять женщин трудятся в службе участковых уполномоченных. В отделе по делам несовершеннолетних их большинство. Это грамотные, квалифицированные сотрудницы.

– Расскажите, пожалуйста, помогают ли граждане полиции в работе.

– Большую помощь, особенно с организацией профилактических мероприятий, оказывают общественники. Например они подготовили цикл видеороликов, направленных на профилактику мошенничества, который в ближайшее время будет анонсирован. И конечно, наши первые помощники — горожане, которых волнует безопасность Норильска. В городе успешно работает добровольная народная дружина. При содействии главы Норильска Дмитрия Карасева мы решили вопрос с финансированием ДНД. Участие дружинников в патрулировании улиц положительно сказывается на результатах. Большое спасибо руководителю ДНД за эффективное взаимодействие с органами полиции. Конечно, следует отметить работу частных охранных предприятий. Они также участвуют в обмене информацией и реагируют на определённые правонарушения.

– Насколько полезна для правоохранителей система «Безопасный город»?

– Это очень полезный ресурс, включающий работу более 100 камер наблюдения, которые позволяют отслеживать оперативную ситуацию, в том числе в местах проведения массовых мероприятий, работает с распознаванием лиц. В 2024 году мы планируем расширить функционал системы. Сейчас она проходит тестирование.