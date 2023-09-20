Илья Зайцев: «Корректировка по сфере здравоохранения подходит к рекордному значению за всю историю»

В 2023 году расходы на госпрограмму края «Развитие здравоохранения» увеличиваются ещё на 4,3 млрд руб., из которых 4,2 млрд – деньги из бюджета региона.

Самая большая статья расходов – лекарственное обеспечение населения. На эти нужды в бюджет заложен дополнительно один миллиард рублей. Главные причины: увеличение количества рецептов, цен на препараты и рост курса валют.

«Корректировка по сфере здравоохранения подходит к рекордному значению за всю историю. На льготное лекарственное обеспечение по итогам года расходы бюджета составили порядка 8 млрд руб. Общие расходы на систему здравоохранения – 70 млрд руб. Федеральная программа оказания медицинской помощи – свыше 80 млрд руб.», – сказал председатель комитета Илья Зайцев.

Помимо этого, 78 млн руб. будут выделены медработникам, переехавшим работать в малые населённые пункты края, 143 млн руб. – на развитие санавиации. На финансовое обеспечение территориальной программы ОМС выделяется 2,5 млрд руб.

«На систему здравоохранения выделяются рекордные средства. Нам очень важно, чтобы эти цифры конвертировались в удовлетворённость жителей. Это важные принципы, которым будет посвящена наша работа», – заключил Зайцев.

Проект корректировки бюджета был поддержан депутатами и рекомендован к принятию на ближайшем заседании сессии.