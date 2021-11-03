Илья Зайцев: «Проблемы действительно есть. Но все они решаемы».

В Норильске красноярский политик уже бывал – в 2019 году, когда социальные службы переходили в краевое подчинение. Сейчас же нашёл время посетить северный город, потому что не мог не отреагировать на участившиеся в соцсетях жалобы на норильскую медицину. Также народный избранник решил лично удостовериться, насколько Норильск готов к четвёртой волне коронавируса.

- И очень важно понять, какая конкретно помощь требуется норильскому здравоохранению, сколько на это нужно сил и средств именно накануне принятия нового краевого бюджета, который уже внесён в Заксобрание, - подчеркнул актуальность своего визита депутат. – Отмечу, что помимо замминистра Александра Украинцева, который в Норильске бывает довольно-таки часто, сегодня по просьбе главы города Дмитрия Карасева оценить организацию медпомощи приехали ведущие красноярские доктора. И суть их визита не в том, чтобы проинспектировать, главное – определить, что нужно сделать, чтобы не было проблем.

Так, например, при рассмотрении проблемы огромных очередей в норильских поликлиниках краевые специалисты пришли к выводу, что одна из причин в том, что на приём вынуждены идти те, кому, по сути, обращаться к врачу не требуется – речь здесь о гражданах, находящихся на карантине по контакту, у которых не было признаков заболевания и им нужно просто закрыть больничный. Красноярцы уверены, что в данном случае по истечении двух недель выписать человека на работу можно автоматически, без осмотра, и помогают норильским коллегам проработать маршрутизацию.

- Второй важный вопрос – сезонный дефицит врачей. Эту проблему мы обсуждали с руководством минздрава и норильским градоначальником. Медицинских кадров не хватает в целом по стране, но в период отпусков наиболее остро нехватка медиков ощущается в заполярном городе. Особенно критичной ситуация была в этом году, когда доктора, работающие в первую и вторую волну коронавирусной инфекции без отдыха, уже физически не могли обойтись без отпуска. А заменить-то отпускников некем... Решить этот вопрос можно, привлекая в Норильск с мая по сентябрь специалистов с юга края, - пояснил Илья Зайцев. – А ещё важно всем горожанам понимать, что врачи очень устали, и относиться к ним с уважением. Сегодня как никогда актуален призыв: будьте взаимно вежливы!

Что касается оганерской больницы, в частности массового ухода докторов, а эта тема тоже активно обсуждается в соцсетях, Илья Зайцев готов пообщаться с уволившимися и не уехавшими из города врачами, чтобы понять, в чём тут дело. Он отметил, что все недочёты, выявленные в больнице в ходе проверок фонда ОМС, минздрава и счётной палаты края, на сегодняшний день устранены.

Знает краевой депутат и о беспокойстве кайерканцев по поводу закрытия поликлиники в их районе и утверждает, что волнения напрасны:

- Насколько я понимаю, ознакомившись с официальными документами, речь идёт о сокращении административно-управленческого аппарата. То есть поликлиника № 3 войдёт в состав другого медучреждения, но территориально останется там, где была. Мы понимаем, что людям очень важно получать медицинскую помощь там, где они привыкли, либо нужно предложить что-то лучшее, наиболее для них удобное. Учитывая удалённость Кайеркана от Центрального района, а в метель и вовсе - отрезанность, речи о закрытии поликлиники быть не может.

Илья Зайцев, подчеркнул, что в краевом центре есть понимание того, что Норильск - особая территория и в силу удалённости, и в силу значимости для края.

- Так у нас на особом контроле поставка в Норильск лекарств, потому что мы понимаем, что запас здесь должен быть всегда, - привёл он пример. - Я вас уверяю, без внимания краевых властей не остаётся ни один актуальный для норильчан вопрос. Учитывая, что Норильск всегда представляют активные депутаты: Дмитрий Свиридов, Людмила Магомедова, Юрий Захаринский и другие.

Говоря о готовности Норильска к четвёртой волне коронавируса, Илья Зайцев отметил, что если не вакцинированные горожане в ближайшее время не привьются и не будет выработан коллективный иммунитет, ситуация значительно ухудшится.

- Нужно понимать, что в полную силу новая волна коронавирусной инфекции ни по Норильску, ни по Красноярску ещё не ударила. И сегодня очень важно, чтобы те ответственные граждане, которые вакцину поставили, заявляли об этом, стараясь убедить сделать то же самое тех, кто ещё не привился. Дело в том, что антипрививочников сегодня не больше, чем осознающих необходимость вакцинации, просто они громче. Нужно это понимать и крайне осторожно относиться к информации о вреде прививок. Дезинформация сегодня действует не менее губительно, чем сама инфекция, - считает Илья Зайцев. - Привитых в Красноярском крае сейчас порядка одного миллиона - это внушительная цифра. Но этого мало для победы над коронавирусом. А ещё противникам прививок стоит задуматься над тем, во сколько обходится лечение больных коронавирусом в стационаре: так, только за 10 месяцев этого года Красноярский край из своего бюджета потратил на это 5,5 миллиарда рублей, на пцр-тесты – один миллиард рублей. Понятно, что это огромные средства, и их можно было направить на развитие медицины, что-то отремонтировать, построить.

Также Илья Зайцев отметил, что большую помощь Норильску в борьбе с коронавирусом оказывает «Норникель».

- С самого начала компания включилась в процесс. Ни разу не было сказано: это ваша краевая медицина, разбирайтесь сами. Потому что есть понимание, что беда эта – общая, и справиться с ней можно, только объединив усилия, - сказал депутат. - А сегодня все как один должны вакцинироваться, потому что другого варианта нет. Так с ухудшением ситуации будет расширен список мест, куда нельзя будет попасть без QR-кода, вплоть до парикмахерских. Власти вынуждены прибегнуть к крайним мерам, потому что время убеждений подходит к концу. В крае уже есть первый случай гибели от коронавируса ребёнка...

Была затронута и тема подчинения норильской медицины.

- Коронавирус обострил и обнажил многие проблемы. И говорить о том, что если бы система здравоохранения Норильска оставалась в ведении муниципалитета, проблем бы не было, в корне неверно. Например, из-за особенностей финансирования национальных проектов муниципальное здравоохранение не смогло бы участвовать в проекте «Онкология». Выяснять, как было бы, если..., бесполезно. Городу и краю важно находиться в диалоге. И сегодня это удаётся, - сказал Илья Зайцев. - Например, норильский градоначальник предлагает объединить усилия края и города в привлечении специалистов. В беседе с Дмитрием Карасевым на эту тему в частности и на тему развития медицины в Норильске в целом мы достигли взаимопонимания, что будет учтено при принятии бюджета.

Главная же мысль, которую Илья Зайцев пронёс через всю беседу с корреспондентом нашей газеты: в это сложное время необходимо относиться друг к другу по-особому, задумываясь о последствиях своих действий и тем более – бездействия, нужно быть терпимее и приветливее, не кошмарить друг друга.