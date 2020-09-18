IMAKE — сообщество начинающих мейкеров, инженеров и ученых

Инженерный марафон IMAKE - это проект, состоящий из научно-

образовательных мероприятий, целью проекта является создание

системы вовлечения детей в процесс исследования и изобретательства, стимулирование их интереса, мотивация и развитие в этом направлении. Принять участие могут школьники 10-17 лет из Норильска и Дудинки, Мончегорска, Заполярного и посёлка Никеля, Читы и Газимуро-Заводского района.

Первый этап представляет собой виртуальный квест, который состоит из испытаний на интеллект, логику и креативное мышление. За каждое задание участник получает баллы. Победители первого этапа переходят ко второму - двухдневному инженерно-научному интенсиву.

Финалистов ждёт настоящая награда – участие в Sсience Camp на Дальнем Востоке. Этот лагерь - настоящий кладезь знаний и источник вдохновения для юных инженеров. Здесь каждый сможет придумать своё изобретение и найти потенциального пользователя.

Сам марафон создан в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Это система научно-образовательных мероприятий, направленная на привлечение внимания молодежи к исследовательской и изобретательской деятельности. Победители IMAKE — обладатели золотых и серебряных медалей международных конкурсов изобретательских проектов в Швейцарии и Индонезии.

Подробнее об Инженерном марафоне IMAKE на сайте www.liga-imake.ru.