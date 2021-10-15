Имидж — ничто

Новый типаж

Согласитесь, когда произносишь словосочетание «учитель ОБЖ», сразу представляешь себе высокого крепкого мужчину, зачастую в военной форме и погонах того рода войск, в котором он служил, немногословного, косноязычного и обязательно сурового. Ведь именно такой в ваши школьные годы учил вас собирать и разбирать АК–47 и метать деревянную гранату.

А теперь знакомьтесь, Анна Карлова. Рост — 167 сантиметров, вес — 52 килограмма, худощава, отлично смотрится в вечерних платьях, личный рекорд в сборке– разборке автомата Калашникова — 23 секунды. И да, она лучший учитель ОБЖ Красноярского края.

– В Красноярске прошёл краевой туристский фестиваль работников образования «Золотая осень», — рассказывает Анна Карлова. — В его рамках и провели конкурс «Лучший учитель ОБЖ Красноярского края». В соревнованиях участвовали десять педагогов из разных городов нашего региона: девять мужчин и одна женщина — я. Мои соперники выглядели именно так, как большинство людей и представляют себе учителя ОБЖ. Семеро точно имеют за плечами либо службу в армии, либо опыт работы в ведомствах. Лишь двое молодых мужчин имеют именно профильное образование. Брутальные коллеги, конечно, вежливо «держали лицо», когда увидели меня. А я была уверенна, что не смогу обойти представителей сильного пола, но всё сложилось иначе.

Разрыв шаблона

Учителям ОБЖ нужно было пройти три тура. Первым был «Маршрут выживания», где давались письменные задания, связанные с их предметом и методикой его ведения. Далее — мастер–класс по выданной теме «Научу за 10 минут», как на конкурсе «Учитель года». Педагоги должны были провести урок у чужого класса, но из–за эпидемиологической обстановки, детей приглашать не стали. Учителя вели предмет друг для друга и жюри. И там, и там Анна Карлова набрала лучшие баллы. Самый масштабный тур — это «Практические навыки учителей ОБЖ» — проверка знаний и навыков, которыми должен владеть каждый учитель ОБЖ. Например, на «Верёвочном этапе» нужно было не просто мастерски вязать узлы, но и придумать способ поднять бочонок без ручки, не пролив из него воды, а также помочь пострадавшему с переломом лодыжки — оказать первую медицинскую помощь, наложить шину и вынести из болотистой местности. В «Стрелковом тире» — традиционное метание гранаты, сборка–разборка автомата и стрельба из пневматического оружия. В «Ориентировании» с помощью компаса нужно было выйти из лабиринта, а также определить высоту и расстояние до объектов. В «Спасении пострадавшего при утоплении» важно точно бросить плавучий спасательный трос, который называется «Конец Александрова», и спасательный круг, а после откачать «утонувшего», пересказывая свои действия жюри. Ещё два, казалось бы, сложных испытания дались Анне Карловой легко, коллеги–мужчины просто не знали, что у хрупкой учительницы это самые любимые дисциплины.

– На «Общеспасательном этапе» нужно было обнаружить пострадавшего в задымлённом здании, где распространены химические газы, — вспоминает лучший учитель ОБЖ Красноярского края. — Для этого нужно было на скорость надеть костюм противохимической защиты Л–1. Он у меня в кабинете чуть ли не на почётном месте располагается, так что я и мои ученики умеем правильно в него облачаться. А для того чтобы быстро и без проблем надеть противогаз, мне пришлось коротко подстричься, знаю, как неприятно это делать с длинными волосами. Впрочем, я люблю короткие стрижки. В помещении, куда забросили пиротехническую шашку, отработала быстро — нашла пострадавшего, вынесла из комнаты, связала двойную спасательную петлю, чтобы привязать его к вертолёту для дальнейшей транспортировки. Забавно было наблюдать за пожарными. На старте они даже не поняли, что я участница соревнований. Огнеборцы стали подробно рассказывать, что меня ждёт. Они просто не знали, что наша сорок первая школа уже давно дружит с норильской пожарной частью № 42 в Оганере. У нас есть традиционная военно–спортивная игра «Под прикрытием», где мы работаем в связке со спасателями, пожарными, дорожными полицейскими и туристами. Я и мои ученики умеют быстро и правильно надевать экипировку пожарных, тушить реальные возгорания, разворачивать пожарные рукава, подавать по ним воду и сбивать струёй мишень. Но сотрудники МЧС из жюри весь этап бежали за мной по пятам, думая, что мне всё время нужно будет помогать. А я быстро промчалась, в итоге у меня лучший результат (смеётся).

Универсальность в чести

Почему она стала первой, Анна Карлова объясняет просто. Сегодня учитель ОБЖ должен быть универсалом. Тот образ, к которому все привыкли, это чистой воды «НВПшник», то есть преподаватель начальной военной подготовки. А XXI век кардинально изменил картину опасностей. Сейчас дисциплина «основы безопасности жизнедеятельности» — это не только подготовка по гражданской обороне, теперь она включает и рекомендации по здоровому образу жизни, и антитеррористическую подготовку, и обучение поведению при природных и эпидемиологических ЧС, и знания в области культуры безопасности и психологии.

– У меня просто выбора нет, — поясняет педагог, — если бы я была мужиком–«НВПшником», меня бы уважали просто за то, что я бывший вояка. А я учитель, и мне нужно уметь всё. Я знаю, как отвечать именно на детские вопросы, умею подстраиваться под постоянно появляющиеся новые вызовы. Честно, я просто фанат своего дела.

Следующей осенью Анна отметит 20–летний юбилей своей педагогической деятельности. Начинала она освобождённым классным воспитателем, когда эту должность упразднили, девушке предложили переквалифицироваться в преподавателя–организатора ОБЖ. Анна прошла переподготовку и вдруг поняла, что ей нравится этот предмет — его содержание, разнообразие и нужность. Так что мыслей уйти в «более женские» дисциплины никогда не возникало.

– Я ведь не просто учитель ОБЖ, который ведёт урок, — объясняет Анна. — Я именно преподаватель–организатор, а это — урок плюс внеклассная работа. Ради чего я в принципе в школу и пришла.

Ученики Анны — постоянные участники всероссийских олимпиад по ОБЖ, выходят на краевые и муниципальные конкурсы. Педагог руководит школьным историко– краеведческим музеем «Взгляд в прошлое», который с 2010 года практически каждый год признаётся лучшим школьным музеем Красноярского края. Она вывозит своих ребят в большие краеведческие экспедиции, придумывает квесты и акции, ведь нужно не просто дать детям методический материал, они должны пропустить информацию через себя и понять для чего всё это нужно.

– Ничего не изменится, если я вам просто скажу, на какой сигнал светофора нужно переходить дорогу, — делится педагог. — Всё изменится, когда я мотивирую вас соблюдать культуру безопасного поведения. Это касается всего: питания, режима дня, стихийных бедствия или, не дай бог, военной ситуации. Дети должны понимать, что их безопасность в их руках, и спокойно, без страха и комплекса жертвы встретить этот вызов.

Поэтому у лучшего учителя ОБЖ Красноярского края есть свои профессиональные секреты. Например, тему буллинга или взаимоотношений среди подростков в сложный пубертатный период она разбирает на основе романа «Повелитель мух» Уильяма Голдинга. Сухую тему «Культура безопасного поведения» подаёт через рассказ о дофаминовых рецепторах и о том, как они влияют на наши личные достижения. А ещё Анна Карлова часто приводит в пример случаи из своей жизни. Ей есть чем поделиться, её увлечения — сноуборд, пеший и водный туризм. Она катается на квадроцикле и прокачанном внедорожнике, купила вскладчину с подругой небольшой катер. Любит вело– и лыжные прогулки, ходила в продолжительные категорийные походы. Участвует в краеведческих экспедициях, даже своими руками строила двухэтажный загородный домик вместе с друзьями. Кажется, ей всё по плечу. Норильский педагог точно знает, как отреагирует на тот или иной вызов. А пока её новый опыт — это звание лучшего учителя ОБЖ Красноярского края.