Имя основателя Норильской детской художественной школы хотят увековечить

На заседании комиссии по законности и местному самоуправлению депутаты города Норильска единогласно поддержали идею установки мемориальной доски Николаю Лою. В рамках реализации проекта «Наследие Красноярского края» от краевого министерства культуры в городской Совет Норильска ранее поступило предложение запечатлеть на мемориале имя Николая Лоя за заслуги перед городом. По мнению инициаторов, мемориал живописцу необходимо установить на фасаде Норильской детской художественной школы на улице Комсомольской, 52а.

Николай Павлович родился в 1925 году, прошёл Великую Отечественную войну. С отличием окончил Харьковский художественный институт и 20 лет прожил на Севере. Именно благодаря ему в 1963 году в нашем городе при Дворце культуры была открыта студия изобразительного искусства для взрослых, а затем, 3 года спустя, и детская художественная школа, где основатель работал и педагогом, и директором. Любимой темой творчества Николая Лоя был Таймыр. Покинув Норильск, художник ещё около 10 лет работал в Красноярске.

В разное время произведения Николая Лоя выставлялись не только на краевых, но и на зональных, республиканских и всесоюзных выставках. Всего на счету художника было около 200 работ. Николай Павлович награждён множеством правительственных наград и памятных медалей, ему были присвоены звания заслуженного художника РСФСР и Народного художника Российской Федерации. В настоящее время работы Николая Лоя находятся в частных коллекциях в школах и учреждениях Норильска, Красноярска, Абакана, Диксона, Дудинки, Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска и даже на Кубе и в Канаде.

Окончательное решение по установке мемориальной доски Николаю Лою будет принято на ближайшей сессии городского Совета.