Имя заслуженного тренера РФ по баскетболу увековечат

Барельефный портрет тренера увековечат на фасаде Дома физической культуры на ул. Октябрьской, 6б, в Старом городе.

Юрий Георгиевич был легендарной и значимой личностью. Он внёс неоценимый вклад в развитие спорта на территории Норильска. С 1969 года Юрченко был тренером в детско-юношеской спортивной школе № 1 по баскетболу. За свою карьеру он воспитал целую плеяду талантливых учеников, многие из которых добились высоких результатов в большом спорте.

Юрий Георгиевич проявил себя как неординарный специалист, умеющий творчески подойти к организации тренировочного процесса, обладающий даром находить одарённых детей и максимально раскрывать их спортивные способности.

Бывшие воспитанники с теплотой вспоминают своего наставника и до сих пор ставят его в пример как образец чести и достоинства спортсмена и человека.