МАУ ИЦ «Норильские новости»

Имя заслуженного тренера РФ по баскетболу увековечат

Имя заслуженного тренера РФ по баскетболу увековечат

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Имя заслуженного тренера РФ по баскетболу увековечат

17 октября в 11.00 состоится торжественное открытие мемориальной доски, которая посвящена памяти заслуженного тренера РФ по баскетболу Юрченко Юрию Георгиевичу.

Имя заслуженного тренера РФ по баскетболу увековечат

Барельефный портрет тренера увековечат на фасаде Дома физической культуры на ул. Октябрьской, 6б, в Старом городе.

Юрий Георгиевич был легендарной и значимой личностью. Он внёс неоценимый вклад в развитие спорта на территории Норильска. С 1969 года Юрченко был тренером в детско-юношеской спортивной школе № 1 по баскетболу. За свою карьеру он воспитал целую плеяду талантливых учеников, многие из которых добились высоких результатов в большом спорте.

Юрий Георгиевич проявил себя как неординарный специалист, умеющий творчески подойти к организации тренировочного процесса, обладающий даром находить одарённых детей и максимально раскрывать их спортивные способности.

Бывшие воспитанники с теплотой вспоминают своего наставника и до сих пор ставят его в пример как образец чести и достоинства спортсмена и человека.

14 октября в 12:24 480
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