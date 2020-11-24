Индексация пенсий в 2021 году

Елена Бибикова, председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, напомнила гражданам:

- По действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путинвновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%.

В среднем страховая пенсия увеличится на тысячу рублей.

Также с 1 февраля увеличатся ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам.

- Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он 3,8%, — отметила Елена Бибикова.

Социальные пенсии – для тех, кто не смог набрать необходимых пенсионных баллов и нужного стажа для получения страховой пенсии - проиндексируют с 1 апреля на 6,3%.

Напомним, что в 2020 году страховые пенсии проиндексировали на 6,6%, социальные пенсии на 6,1%, а ежемесячные выплаты на 3%.