Информация об открытии сезона трудовых отрядов школьников

В 2021 году в связи с продолжающимися ограничениями на проведение массовых мероприятий традиционное шествие тошевцев по Ленинскому проспекту не состоится. Об открытии трудового сезона жители города узнают из радиогазеты, которая будет транслироваться 12 июня, а также на странице @ukpnn в Instagram будет опубликован праздничный видеоролик.

Благодаря ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» профинансировано создание 750 рабочих мест. «Норникель», как и все предыдущие годы, обеспечивает ТОШ парадной формой, спецодеждой и спецобувью, средствами индивидуальной защиты, спортивным инвентарём.

В этом году 844 подростка в 47 отрядах будут работать в общеобразовательных учреждениях, жилищно-коммунальных компаниях и на других городских объектах. Из них 28 — в Центральном районе Норильска, в районе Талнах — 13 отрядов, 6 — в районе Кайеркан.

Кроме приобретения первых профессиональных навыков, ребят ждут насыщенные будни, которые будут наполнены разнообразными культурными и спортивными мероприятиями, профилактическими занятиями-тренингами, семинарами по профориентации, разнообразными творческими конкурсами, и многим-многим другим. В отрядах пройдут квесты-тренинги «Наши ценности в работе и жизни», которые будут организованы Управлением корпоративных проектов ЗФ и Корпоративным университетом «Норникеля». Трудовые отряды школьников примут участие в митинге, посвящённом Дню памяти и скорби, в праздновании Дня города и Дня металлурга.

17 июня и 22 июля для участников ТОШ во всех кинотеатрах города состоятся кинопоказы, организованные ЗФ «Норникеля». При поддержке Федерации многофункционального многоборья «Кроссфит» 5 августа состоятся спортивные эстафеты, ставшие традиционными.

Завершится 51-й трудовой сезон 13 августа. По итогам сезона будут отмечены лучшие отряды, победители творческих конкурсов и Спартакиады по пяти видам спорта, а также лучшие воспитатели и наставники ТОШ.