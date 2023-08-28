Инициативная молодёжь может выиграть миллион

Стартовал приём заявок на второй сезон конкурса «Росмолодёжь.Гранты». Принять участие в нём могут жители Красноярья от 14 до 35 лет. Приём заявок продлится до 24 сентября.

В конкурсе 18 номинаций, среди которых поддержка самозанятости молодёжи, развитие малых территорий, экологическое просвещение, популяризация здорового образа жизни и спорта, поддержка добровольчества и социализация молодых людей, сохранение исторической памяти и другие.

Заполнить анкету можно на сайте АИС «Молодёжь России». Для удобства организаторы разработали методические материалы и рекомендации по участию в конкурсе.

В первом сезоне конкурса 42 участника из Красноярского края получили поддержку своих проектов на сумму более 20 млн рублей.

Проконсультироваться по вопросам участия в конкурсе можно в Краевом центре поддержки и развития общественных инициатив.