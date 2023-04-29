Инициативы приветствуются!

Идеи. Возможности. Развитие. Продвижение

«Мир Таймыра» — это конкурс проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Причём важная часть, отмечают в «Норникеле», так как нацелена на создание условий устойчивого развития территорий традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. Сам же конкурс отбирает и поддерживает социально значимые инициативы некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, семейно–родовых общин, а также государственных и муниципальных учреждений Таймыра. Заявитель может выбрать одно из четырёх направлений: «Идеи Таймыра», «Возможности Таймыра», «Развитие Таймыра» и «Продвижение Таймыра». Так, на первый конкурс поступило 84 заявки, из них поддержано 28 проектов на общую сумму 46 миллионов рублей.

– В этом году на конкурс было подано 42 заявки, — рассказывает Светлана Семенкова, заместитель начальника управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ Заполярного филиала «Норникеля». — Мы поддержали 18 общественно полезных инициатив, авторами семи из них являются семейно–родовые общины, три проекта от НКО и восемь предложений от муниципальных и бюджетных учреждений. Грантовый фонд второго конкурса составил более 53 миллионов рублей. Отмечу, что все предложения были интересными, но главное, повысилось качество подаваемых заявок. К тому же таймырские организации стали задумываться и о новых темах, например раздельный сбор мусора. А ещё стали привносить в свою деятельность инновационные технологии. Так, Дудинский городской дом культуры будет ставить спектакли на родных языках народов Севера с использованием системы тифлокомментирования, с помощью которой зрители смогут услышать перевод на своем языке. Предложениями этого года мы не просто довольны, нам хочется, чтобы участники «Мира Таймыра» продвинулись дальше, например, в основной конкурс социальных проектов «Мир новых возможностей», который стартует этой осенью.

В списке проектов этого года также числятся: открытие информационно–консультационного ресурсного центра, общественных и образовательных пространств; установка спортивных, игровых и тематических площадок; проекты по сохранению культуры, языков и обычаев; организация волонтёрских движений; работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья; формирование профессионального самоопределения; запуск этностойбищ с обучением детей и подростков промыслам и развитию традиционных видов хозяйственной деятельности.

Уникальность

В течение конкурса с его участниками работала профессиональная экспертная команда, сопровождающая новичков–грантополучателей на каждом этапе.

– В чём заключается уникальность «Мира Таймыра»? В том, что такой поддержки нет ни в одном грантовом конкурсе на территории России, — громко заявляет Олег Марфин, тренер по социальному проектированию, эксперт грантовых конкурсов компании «Норникель». — Претендент изъявил желание к участию, на два месяца, отпущенных на разработку проекта, к нему прикрепляется эксперт в области упаковки социальных проектов. Команда собрана буквально со всей страны, это люди с огромным опытом. Более того, сейчас самые конкурентоспособные проекты должны обладать инновациями. На старте «Мира Таймыра» 99% проектов с абсолютно традиционными взглядами, а профессиональная группа поддержки мягко, ничего не ломая, помогала увидеть даже в традиционных промыслах оригинальность и новизну. Мы помогали превращать предложения в настоящие стартапы с отработанными технологиями. Меня лично тронул проект посёлка Усть–Порт, входящего в состав сельского поселения Караул. Долгое время таймырские зимники прокладывались через этот посёлок, но с заходом на территорию новых недропользователей маршрут изменился. Сейчас новая «Дорога жизни» проходит далеко от посёлка, и у людей возникает большая проблема в доставке товаров первой необходимости, лекарств и продуктов. Жители решили организовать волонтёрское движение по оказанию взаимной помощи между удалёнными посёлками Караула. То есть это настоящий диспетчерский центр, который будет аккумулировать все запросы территории, а отряд службы доставки — караваном снегоходов привозить необходимые товары с Большой земли. Другой участник рассказал о рождении идеи своего проекта:

– Мы теряем традиционные виды промыслов, — с сожалением говорит Константин Катыгинский из семейно–родовой общины «Юрдюк каяллар» (Высокие горы). — Посёлок Хантайское Озеро был некогда цветущим, на озере было трудно найти место, куда поставить рыболовецкую сеть, всё было занято. Сегодня их только две — моя и ещё одного человека, который продолжает жить этим. Остальные перестали рыбачить. Отцы уже не водят сыновей на охоту, не учат ставить петли на куропатку или чинить сети. В последние годы в удалённых посёлках дела с алкоголем идут неладно, а подрастающее поколение часто не знает, чем заняться. Мне это всё надоело, и я решил создать семейную школу промысловика «Кутчугуй балыкчит» (Маленький рыбак). Буду учить детей сажать сеть, ремонтировать, правильно её ставить. Я покажу и расскажу, как правильно выбирать рыбные места, как снимать улов, вплоть до того, как чистить и разделывать рыбу и что из неё готовить. Сеть, с которой шло обучение, перейдёт ребёнку, и он сможет всё это делать самостоятельно. Я выиграл грант в три миллиона рублей, на них куплю лодку с мотором, сети, также брезент, оленьи нюки и деревянные жерди для установки чумов. Ещё понадобятся снегоход и топливо, ведь зимой в планах обучение подлёдной рыбалке. В проекте примет участие и моя жена, она мастерица и будет учить девчонок вышивке бисером, шить парки и другие вещи. Мне очень хочется, чтобы у нас всё получилось. Знаете, ещё в 2020 году два моих товарища крутили пальцем у виска и смеялись надо мной, когда я с ними делился мыслями по организации такой школы, а я ответил, что и их ребят ещё учить буду. Так и вышло: Дети ко мне тянутся, а я буду учить и их, как обещал.

Капитан Грант в помощь

На втором году существования конкурса «Мир Таймыра» компания «Норникель» решила выпустить специальное пособие в помощь начинающим грантосоискателям. Абсолютно сухую профильную информацию обрамили фольклорной составляющей и превратили методичку в настоящее «Сказание о путешествии капитана Гранта и его друзей в мир Таймыра».

– Мы решили, что необходимо изменить подход к изучению, обучению и восприятию знаний о социальном проектировании, — поясняет Татьяна Дьякова, главный специалист отдела благотворительной деятельности управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ Заполярного филиала компании «Норникель». — Новая методичка — это уникальный совместный труд активных участников грантовой программы «Мир Таймыра» и благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также приглашённых специалистов в этой области и сотрудников компании. Её уникальность состоит в том, что составлена она с использованием крылатых выражений и сказаний пяти коренных этносов Таймыра. Поэтому пособие доступно к восприятию не только взрослому человеку, но даже школьнику. Оно может стать как настольной книжкой, которую читают перед сном ребёнку, так и серьёзным подспорьем для подготовки к конкурсу. Более того, эта методичка послужит грантодержателям и в период реализации проектов. Дизайн, вёрстка и иллюстрации нового пособия принадлежат известным на Таймыре художникам — Юлии и Евгению Поротовым. А на языки энцев, эвенков, нганасан, долган и ненцев переводили их знатоки — журналисты, педагоги, методисты и старейшины родов. Методичка будет находиться во всех библиотечных системах Таймырского муниципального района и Домах народного творчества Хатанги, Дудинки и сельского поселения Караул. Любой желающий сможет ознакомиться с ней и получить свой экземпляр.

Научим красиво

– Понятно, что я могу с методистами в области соцпроектирования сесть и за два–три часа написать основные моменты, постулаты и принципы построения любого проекта, — поясняет Олег Марфин, один из составителей пособия. — Но как сделать так, чтобы привнести туда национальный колорит, уникальность Таймыра, мудрость этой земли? Перед нами как раз встала эта непростая задача, но тем она и интересна. Мы устроили семинар–погружение, на котором старожилы и молодёжь, представляющие все пять этносов, проживающих здесь, сравнили основные принципы социального проектирования с народной мудростью. Так мы и собрали материал, лёгший в основу этой обучающей программы. Например, глава «Цель проекта» — методисты тут же находили схожие ассоциации в фольклоре, переводили на языки, добавляли национальные истории и пословицы. Или — глава «Проблема». Что такое проблема? Это некий барьер, непреодолимое препятствие, может, растаявший фарватер на реке. Так мы и украсили сухой проектный язык местным колоритом. Информации на самом деле набралось очень много. В новое пособие вошла лишь маленькая её часть. Возможно, всё остальное в будущем будет использовано и в других учебных материалах.

Реализация проектов–победителей начнётся с 1 июня, на неё грантополучателям отводятся 2023 и 2024 годы. А благотворительная программа «Мир новых возможностей» ждёт самых смелых и заинтересованных активистов Таймыра на основной конкурс социальных проектов, который стартует в сентябре.