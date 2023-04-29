МАУ ИЦ «Норильские новости»

Инициативы приветствуются!

Инициативы приветствуются!

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Инициативы приветствуются!

Уже с этого года на Таймыре займутся раздельным сбором мусора, поставят спектакли с тифлокомментированием, создадут ресурсный центр и движение взаимопомощи между удалёнными посёлками. И всё благодаря конкурсу социальных проектов «Мир Таймыра» компании «Норникель».

На второй конкурс «Мир Таймыра» было подано 42 заявки. Отобрано 18 инициатив, грантовый фонд составил 53 миллиона рублейНовая методичка по соцпроектированию может стать и учебным пособием, и настольной книжкой для детейКонстантин Катыгинский: «Мне надоело, что мы теряем наши корни, и я решил это изменить!»

Идеи. Возможности. Развитие. Продвижение

«Мир Таймыра» — это конкурс проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Причём важная часть, отмечают в «Норникеле», так как нацелена на создание условий устойчивого развития территорий традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. Сам же конкурс отбирает и поддерживает социально значимые инициативы некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, семейно–родовых общин, а также государственных и муниципальных учреждений Таймыра. Заявитель может выбрать одно из четырёх направлений: «Идеи Таймыра», «Возможности Таймыра», «Развитие Таймыра» и «Продвижение Таймыра». Так, на первый конкурс поступило 84 заявки, из них поддержано 28 проектов на общую сумму 46 миллионов рублей.

– В этом году на конкурс было подано 42 заявки, — рассказывает Светлана Семенкова, заместитель начальника управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ Заполярного филиала «Норникеля». — Мы поддержали 18 общественно полезных инициатив, авторами семи из них являются семейно–родовые общины, три проекта от НКО и восемь предложений от муниципальных и бюджетных учреждений. Грантовый фонд второго конкурса составил более 53 миллионов рублей. Отмечу, что все предложения были интересными, но главное, повысилось качество подаваемых заявок. К тому же таймырские организации стали задумываться и о новых темах, например раздельный сбор мусора. А ещё стали привносить в свою деятельность инновационные технологии. Так, Дудинский городской дом культуры будет ставить спектакли на родных языках народов Севера с использованием системы тифлокомментирования, с помощью которой зрители смогут услышать перевод на своем языке. Предложениями этого года мы не просто довольны, нам хочется, чтобы участники «Мира Таймыра» продвинулись дальше, например, в основной конкурс социальных проектов «Мир новых возможностей», который стартует этой осенью.

В списке проектов этого года также числятся: открытие информационно–консультационного ресурсного центра, общественных и образовательных пространств; установка спортивных, игровых и тематических площадок; проекты по сохранению культуры, языков и обычаев; организация волонтёрских движений; работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья; формирование профессионального самоопределения; запуск этностойбищ с обучением детей и подростков промыслам и развитию традиционных видов хозяйственной деятельности.

Уникальность

В течение конкурса с его участниками работала профессиональная экспертная команда, сопровождающая новичков–грантополучателей на каждом этапе.

– В чём заключается уникальность «Мира Таймыра»? В том, что такой поддержки нет ни в одном грантовом конкурсе на территории России, — громко заявляет Олег Марфин, тренер по социальному проектированию, эксперт грантовых конкурсов компании «Норникель». — Претендент изъявил желание к участию, на два месяца, отпущенных на разработку проекта, к нему прикрепляется эксперт в области упаковки социальных проектов. Команда собрана буквально со всей страны, это люди с огромным опытом. Более того, сейчас самые конкурентоспособные проекты должны обладать инновациями. На старте «Мира Таймыра» 99% проектов с абсолютно традиционными взглядами, а профессиональная группа поддержки мягко, ничего не ломая, помогала увидеть даже в традиционных промыслах оригинальность и новизну. Мы помогали превращать предложения в настоящие стартапы с отработанными технологиями. Меня лично тронул проект посёлка Усть–Порт, входящего в состав сельского поселения Караул. Долгое время таймырские зимники прокладывались через этот посёлок, но с заходом на территорию новых недропользователей маршрут изменился. Сейчас новая «Дорога жизни» проходит далеко от посёлка, и у людей возникает большая проблема в доставке товаров первой необходимости, лекарств и продуктов. Жители решили организовать волонтёрское движение по оказанию взаимной помощи между удалёнными посёлками Караула. То есть это настоящий диспетчерский центр, который будет аккумулировать все запросы территории, а отряд службы доставки — караваном снегоходов привозить необходимые товары с Большой земли. Другой участник рассказал о рождении идеи своего проекта:

– Мы теряем традиционные виды промыслов, — с сожалением говорит Константин Катыгинский из семейно–родовой общины «Юрдюк каяллар» (Высокие горы). — Посёлок Хантайское Озеро был некогда цветущим, на озере было трудно найти место, куда поставить рыболовецкую сеть, всё было занято. Сегодня их только две — моя и ещё одного человека, который продолжает жить этим. Остальные перестали рыбачить. Отцы уже не водят сыновей на охоту, не учат ставить петли на куропатку или чинить сети. В последние годы в удалённых посёлках дела с алкоголем идут неладно, а подрастающее поколение часто не знает, чем заняться. Мне это всё надоело, и я решил создать семейную школу промысловика «Кутчугуй балыкчит» (Маленький рыбак). Буду учить детей сажать сеть, ремонтировать, правильно её ставить. Я покажу и расскажу, как правильно выбирать рыбные места, как снимать улов, вплоть до того, как чистить и разделывать рыбу и что из неё готовить. Сеть, с которой шло обучение, перейдёт ребёнку, и он сможет всё это делать самостоятельно. Я выиграл грант в три миллиона рублей, на них куплю лодку с мотором, сети, также брезент, оленьи нюки и деревянные жерди для установки чумов. Ещё понадобятся снегоход и топливо, ведь зимой в планах обучение подлёдной рыбалке. В проекте примет участие и моя жена, она мастерица и будет учить девчонок вышивке бисером, шить парки и другие вещи. Мне очень хочется, чтобы у нас всё получилось. Знаете, ещё в 2020 году два моих товарища крутили пальцем у виска и смеялись надо мной, когда я с ними делился мыслями по организации такой школы, а я ответил, что и их ребят ещё учить буду. Так и вышло: Дети ко мне тянутся, а я буду учить и их, как обещал.

Капитан Грант в помощь

На втором году существования конкурса «Мир Таймыра» компания «Норникель» решила выпустить специальное пособие в помощь начинающим грантосоискателям. Абсолютно сухую профильную информацию обрамили фольклорной составляющей и превратили методичку в настоящее «Сказание о путешествии капитана Гранта и его друзей в мир Таймыра».

– Мы решили, что необходимо изменить подход к изучению, обучению и восприятию знаний о социальном проектировании, — поясняет Татьяна Дьякова, главный специалист отдела благотворительной деятельности управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ Заполярного филиала компании «Норникель». — Новая методичка — это уникальный совместный труд активных участников грантовой программы «Мир Таймыра» и благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также приглашённых специалистов в этой области и сотрудников компании. Её уникальность состоит в том, что составлена она с использованием крылатых выражений и сказаний пяти коренных этносов Таймыра. Поэтому пособие доступно к восприятию не только взрослому человеку, но даже школьнику. Оно может стать как настольной книжкой, которую читают перед сном ребёнку, так и серьёзным подспорьем для подготовки к конкурсу. Более того, эта методичка послужит грантодержателям и в период реализации проектов. Дизайн, вёрстка и иллюстрации нового пособия принадлежат известным на Таймыре художникам — Юлии и Евгению Поротовым. А на языки энцев, эвенков, нганасан, долган и ненцев переводили их знатоки — журналисты, педагоги, методисты и старейшины родов. Методичка будет находиться во всех библиотечных системах Таймырского муниципального района и Домах народного творчества Хатанги, Дудинки и сельского поселения Караул. Любой желающий сможет ознакомиться с ней и получить свой экземпляр.

Научим красиво

– Понятно, что я могу с методистами в области соцпроектирования сесть и за два–три часа написать основные моменты, постулаты и принципы построения любого проекта, — поясняет Олег Марфин, один из составителей пособия. — Но как сделать так, чтобы привнести туда национальный колорит, уникальность Таймыра, мудрость этой земли? Перед нами как раз встала эта непростая задача, но тем она и интересна. Мы устроили семинар–погружение, на котором старожилы и молодёжь, представляющие все пять этносов, проживающих здесь, сравнили основные принципы социального проектирования с народной мудростью. Так мы и собрали материал, лёгший в основу этой обучающей программы. Например, глава «Цель проекта» — методисты тут же находили схожие ассоциации в фольклоре, переводили на языки, добавляли национальные истории и пословицы. Или — глава «Проблема». Что такое проблема? Это некий барьер, непреодолимое препятствие, может, растаявший фарватер на реке. Так мы и украсили сухой проектный язык местным колоритом. Информации на самом деле набралось очень много. В новое пособие вошла лишь маленькая её часть. Возможно, всё остальное в будущем будет использовано и в других учебных материалах.

Реализация проектов–победителей начнётся с 1 июня, на неё грантополучателям отводятся 2023 и 2024 годы. А благотворительная программа «Мир новых возможностей» ждёт самых смелых и заинтересованных активистов Таймыра на основной конкурс социальных проектов, который стартует в сентябре.

Текст Людмила Кожевникова
Фото Витас Бенета
29 апреля в 13:15 480
ПроектыТаймыр - наш общий дом
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