Иностранцы, приехавшие в край, смогут заселяться в гостиницы по предъявлении результата ПЦР-теста

Нововведения дают возможность иностранным гражданам заселяться в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные объекты, оказывающие гостиничные услуги, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее чем за 48 часов до заселения.

Кроме того, у входов в учреждения и организации, доступ в которые возможен только по предъявлении QR-кодов, должны быть размещены плакаты с соответствующей информацией для посетителей.

Напомним, система QR-кодов в регионе действует в организациях общественного питания, торгово-развлекательных центрах, учреждениях культуры и искусства, музеях и библиотеках, кинотеатрах, концертных залах, гостиницах, салонах красоты, косметических и массажных салонах, парикмахерских, СПА-салонах (за исключением медицинских учреждений), бассейнах, спортивных учреждениях, фитнес-центрах, при посещении выставок и конгрессных мероприятий.