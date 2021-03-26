Инспекторы ДПС задержали водителя с поддельными правами

При патрулировании района Талнах экипаж ДПС заметил автомобиль Hyundai, припаркованный в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена». Проверив авто по информационным базам данных, госавтоинспекторы установили, что серия и номер водительского удостоверения, предъявленного 38-летним водителем, совпадает с другим, выданным ранее жителю Московской области.

Дорожные полицейские выяснили, что норильчанин не обучался вождению в российской автошколе и экзамен на получение водительского удостоверения не сдавал. Поддельный документ он купил через Интернет, заплатив за него 30 тысяч рублей.

Поддельные права изъяли и направили на экспертизу. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Приобретение либо использование заведомо поддельного документа». Санкции статьи предполагают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.