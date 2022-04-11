Инструкторы-проводники Хатанги повысят свой уровень мастерства

Завтра в Хатанге стартует первая очная проектно-образовательная акселерационная сессия программы «Теория и практика организации туристско-экскурсионной деятельности в современных условиях».

«Хатанга – это самый крупный таймырский посёлок, очень перспективная с точки зрения развития экспедиционного, культурно-исторического, этнического туризма территория. Сейчас там работают два туроператора, которые предлагают гостям самые разные, в том числе индивидуальные, маршруты: сплавы по горным рекам, рыбалку, охоту, пешие походы, путешествия на вертолёте и гидросамолёте. В Хатанге активно обновляют туристическую инфраструктуру, планируется возобновить полёты из местного аэропорта на Северный полюс. Потому квалифицированные кадры в сфере туризма посёлку очень нужны, – отмечает руководитель направления «Развитие туризма» АРН Анастасия Король. – В 2021 году Агентство развития Норильска в рамках внедрения системы качества «Таймырское гостеприимство» организовало обучение и аттестацию 22 гидов-экскурсоводов Хатанги. Теперь начинается обучение и аттестация инструкторов-проводников посёлка».

Вести занятия будут эксперты из Москвы и Красноярска:

– Сергей Зенкин, инструктор-проводник по пешему и горному туризму, основатель туроператора «Роза ветров»;

– Инна Борисова, коуч, основатель проекта «Не просто походы», эксперт по стандартам гостеприимства;

– Анна Берлякова, инструктор-проводник, доцент кафедры теоретических основ и менеджмента физической культуры и туризма ИФКСиТ СФУ;

– Александр Ашмарин, спасатель 1-го класса, врач сборной команды Красноярского края по альпинизму.

В четырёхдневном интенсиве примут участие 19 инструкторов-проводников Хатанги и один специалист из посёлка Жданиха. Лекции будут посвящены технологиям маршрутостроения и обслуживанию туристов на пешеходных, трекинговых и водных маршрутах, современным формам авторских туров и возможным формам их реализации на Таймыре, психологии туристических групп и управлению ожиданиями гостей, обеспечению безопасности туристов на маршруте и проведению работ во время аварийных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи в условиях дикой природы и развитию навыков организации бивуака. Пройдут практикумы по работе с верёвкой, вязке узлов, организации переправы и эвакуации пострадавших. Финалом первого обучающего модуля станет аттестационный поход, во время которого проводники смогут в полной мере продемонстрировать свои навыки и умения.

В мае эксперты программы вновь прибудут в Хатангу для проведения второй очной акселерационной сессии. Помимо двух очных модулей в программу обучения входит онлайн-лекторий из шести занятий, затрагивающих самые актуальные темы – от постпандемийных тенденций развития туристической индустрии до лучших практик в сфере промышленного туризма и профориентационных экскурсий. По итогам обучения состоится итоговая аттестация. Успешно подтвердившие свою квалификацию специалисты получат дипломы, сертификаты соответствия и бейджи инструкторов-проводников.