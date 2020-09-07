Интерес к деловой игре «Покорители Севера» растёт

Деловая игра «Покорители Севера» - это комплекс из нескольких блоков, которые помогут студентам влиться в команду компании «Норикель». Во время обучения студенты освоят основы проектного менеджмента, работу с презентациями. Их научат правильно формировать свои идеи и грамотно их презентовать.

Участники потока, который стартовал 5 августа, уже защитили свои работы. В этом году ребят ждал необычно новый формат обучения. Весь процесс проходил в онлайн-формате от начала обучения до награждения победителей.

Ежегодно организаторы задают определенную тему, на основе которой и проходит игра. В этом году актуальной темой стали климатические изменения – как можно стабилизировать температурные изменения Арктики и повысить эффективность и безопасность строительства на Севере.

В защите своих проектов приняли участие более 40 команд, но призовых мест только три. Бронзовыми призёрами стала команда «Горные бананы». Основой их проекта стало создание системы по управлению климатическими факторами в Арктике. Их уникальным предложением стало использование в строительстве аэрогеля, который знаменит своей долговечностью – более 50 лет.

На втором месте оказалась «Команда Колчака». Серебряные призёры предложили использовать при строительстве термосваи. Суть такого метода в том, что при вкручивании сваи свойства грунта не нарушаются. Данная технология стабилизирует температуру грунта и замораживает грунт внизу установки. Также для правильного выбора места строительства команда предложила запустить автоматизированный строительный и производственный мониторинг окружающей среды.

И золотыми призёрами стала команда «Коммуна». Их идея - внедрить применение сэндвич-панелей с утеплителем и пожаробезопасным покрытием для облицовки зданий. Также команда предложила использовать термоизоляционный пенополистирол. Эти материалы сэкономят до 43% расходов на строительстве и позволят снизить энергопотери до 7%. И это не единственное предложение от команды. Чтобы решить более глобальную проблему, а именно нехватку пресной воды, по мнению ребят, необходимо разработать новые технологии по утилизации отходов, которые помогут перерабатывать их в питьевую воду и энергию.

Все участники, которые прошли курс более чем на 80%, попадут в приоритетные списки для прохождения практики на производстве. Эксперты, которые вели ребят в течение всего курса, очень высоко оценили идеи и проекты молодых специалистов.