Инженерный марафон IMAKE выходит на новый уровень

По многочисленным просьбам родителей участников марафона IMAKE, «Норникель» устраивает первую маёвку. В Норильске она пройдёт 1 мая c 10.00 до 17.00 в лаборатории FabLab (пр-д Котульского, 15), а в Мончегорской лаборатории - 15 мая. Мероприятия будут организованы в формате мастер-классов. Участники смогут сделать пуф из шины, собрать светильник из труб, кормушку для птиц, установку для выращивания микрозелени - в общем, погрузиться в мир уютного семейного изобретательства.

В первой маёвке принимают участие группы в два-три человека. В них обязательно должен быть один ребёнок и один взрослый. Всего на праздник соберутся 20 семей.

Подробнее о мероприятиях Инженерного марафона IMAKE: www.liga-imake.ru.