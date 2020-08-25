Ипотека как образ жизни

По данным экспертов РИА «Рейтинг», Красноярский край на 24-м месте из 85 регионов в рейтинге по развитию ипотечных кредитов. По сравнению с прошлым годом показатели увеличились на 7,9%. Красноярский край среди сибирских регионов второй в рейтинге после Новосибирской области, которая занимает восьмое место.

«При составлении рейтинга аналитики использовали соотношение числа выданных кредитов с 1 июля 2019-го по 1 июля 2020 года к численности экономически активного населения», - отмечают статистики.