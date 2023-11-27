Ирина Субочева и Александр Пестряков поздравили многодетную норильчанку с Днём матери

Старшему сыну Татьяны 26 лет, младшему всего год. Живёт дружное семейство в Оганере. Младшие дети, помимо занятий в садиках и школах, увлекаются творчеством, старшие учатся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Сама Татьяна педагог и волонтёр – помогает в общественной организации «ВОРДИ», поскольку с проблемами инвалидов знакома не понаслышке: одна из дочек имеет ограниченные возможности здоровья и периодически проходит лечение в Ярославле.

Как правило, в больших семьях есть свои многолетние традиции, Гельжинисы – не исключение. Родители с детьми регулярно посещают баню.

«Узнав о вашем семейном хобби, решили подарить вам возможность провести вечер в одном из лучших банных комплексов нашего города. Надеюсь, там вы хорошо сможете отдохнуть. Я искренне поздравляю вас с Днём матери. У вас замечательные дети, которыми вы можете по праву гордиться. А они, в свою очередь, могут гордиться такой прекрасной мамой, как вы. Счастья и добра вашей семье», - поздравил Татьяну с Днём матери председатель Горсовета Норильска, вручив подарочный сертификат, предоставленный НКО «Семейный оздоровительный комплекс».

«Я считаю, что такие женщины как вы – настоящая гордость нашего города. Вы подаёте прекрасный пример всем норильчанкам, воспитываете новое поколение жителей Норильска. Я от всей души желаю вашей семье благополучия, процветания и любви. Пусть ваши дети всегда вас радуют своими успехами и победами», - присоединилась к поздравлениям депутат Заксобрания Красноярского края Ирина Субочева, вручив многодетной маме подарок.

В ходе общения депутаты расспросили Татьяну о существующих сложностях, которые, безусловно, возникают в больших семьях. Помимо необходимости регулярного дорогостоящего лечения одной из дочерей, семья мечтает переехать на постоянное место жительства в более тёплые края. Свёкор Татьяны стоит в очереди на переселение. Переживает семья и за брата Татьяны Гельжинис – он добровольцем отправился в зону СВО. Но несмотря на все тревоги и трудности, Татьяна Викторовна гордится своей большой семьёй и называет родных самым большим своим счастьем.