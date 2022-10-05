Ирина Субочева поздравила норильчан с Днём учителя
Ирина Субочева поздравила норильчан с Днём учителя
Уважаемые учителя! От всей души поздравляю вас профессиональным праздником!
Ваша профессия одна из самых почётных и значимых для каждого из нас. Ваше призвание, профессиональные и личные качества помогают нашим детям не только приобретать знания, но и расти и развиваться духовно.
В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш профессионализм, неустанный труд и высокие нравственные ценности, которые во многом определяют будущее подрастающего поколения.
Желаю каждому из вас здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, новых профессиональных достижений!
Ирина Субочева,
депутат Законодательного собрания Красноярского края