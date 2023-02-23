Ирина Субочева поздравила норильчан с Днём защитника Отечества

Дорогие норильчане! Уважаемые мужчины и ветераны!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

Этот праздник – символ мужества и отваги, силы и порядочности, воинской доблести и служения Родине. В нём воплощены чувства уважения наших граждан к защитникам родной страны, к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России и защищает её национальные интересы и независимость, гордости за всех, а также к тем, кто служил и служит в армии и на флоте, в воздухе, на суше, оберегая нашу землю от внешних угроз. Это праздник наших ветеранов, которые своим героическим подвигом показали потомкам пример всенародного единства, силы духа, стойкости, любви и преданности к своей Отчизне.

Желаю Вам всем новых побед и свершений, мирного неба и неиссякаемой энергии!

Ирина Субочева,

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре