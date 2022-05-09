Ирина Субочева поздравила норильчан с праздником Великой Победы

Дорогие норильчане! Примите искренние поздравления с Днём Победы!

В годы Великой Отечественной войны Норильск стал одним из основных поставщиков никеля для оборонной промышленности страны, вырабатывал кобальт для авиации, драгоценные металлы для измерительных приборов, уголь для военно-морского флота западного сектора Арктики. Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу, кто погиб во имя Победы. Ответственность ныне живущих - не дать переписать историю, сохранить память о доблести наших солдат как пример беззаветной любви к Родине. Подвиг народа всегда будет жить в наших сердцах!

Желаю всем жителям города светлого настроения в этот великий день, мира, счастья и здоровья!

Ирина Субочева,

депутат Законодательного собрания Красноярского края