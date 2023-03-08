Ирина Субочева поздравила норильчанок с Международным женским днём
Ирина Субочева поздравила норильчанок с Международным женским днём
Дорогие и милые норильчанки!
Сердечно поздравляю вас с праздником весны и очарования – Международным женским днем!
8 Марта олицетворяет собой торжество красоты, любви и нежности.
Пусть в этот прекрасный весенний день ваши родные и близкие радуют вас приятными сюрпризами, ароматными цветами и вдохновляют радостным настроением.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, исполнения желаний и семейного благополучия!
Ирина Субочева,
заместитель председателя комитета
Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре