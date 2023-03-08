МАУ ИЦ «Норильские новости»

Ирина Субочева поздравила норильчанок с Международным женским днём

Ирина Субочева поздравила норильчанок с Международным женским днём

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Ирина Субочева поздравила норильчанок с Международным женским днём

Ирина Субочева поздравила норильчанок с Международным женским днём

Дорогие и милые норильчанки!

Сердечно поздравляю вас с праздником весны и очарования – Международным женским днем!

8 Марта олицетворяет собой торжество красоты, любви и нежности.

Пусть в этот прекрасный весенний день ваши родные и близкие радуют вас приятными сюрпризами, ароматными цветами и вдохновляют радостным настроением.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, исполнения желаний и семейного благополучия!

Ирина Субочева,

заместитель председателя комитета

Законодательного Собрания Красноярского края по образованию и культуре

8 марта в 09:30 510
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