МАУ ИЦ «Норильские новости»

Ирина Субочева проведёт в Норильске личный приём граждан

Ирина Субочева проведёт в Норильске личный приём граждан

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Ирина Субочева проведёт в Норильске личный приём граждан

Ирина Субочева проведёт в Норильске личный приём граждан

Депутат регионального парламента, заместитель председателя комитета краевого Заксобрания по образованию и культуре ответит на вопросы норильчан 30 марта с 17.00 до 19.00. Мероприятие пройдёт в местном отделении «Единой России» по адресу: ул. Севастопольская, 7а (вход с торца здания). Приём граждан будет осуществляться только по предварительной записи. Записаться и задать дополнительные вопросы можно телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.

21 марта в 13:42 1080
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