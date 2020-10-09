Искренние соболезнования о невосполнимой утрате от Сенатора Российской Федерации В.В. Семенова

Выражаю искренние соболезнования, разделяю боль невосполнимой утраты, глубоко скорблю с родными и близкими в связи с кончиной выдающегося государственного деятеля, опытного политика, уважаемого руководителя и неравнодушного человека Владимира Ивановича Долгих.

Биография Владимира Ивановича неразрывно связана с Красноярским краем. Занимая высокие государственные посты, Владимир Иванович внес неоценимый вклад в развитие региона, города Норильска, отечественной металлургии. Его профессиональная деятельность на региональном и федеральном уровнях всегда была направлена на благополучие жителей родного края.

Своей мудростью, активной жизненной позицией, особым чувством гражданской ответственности и бесценным опытом Владимир Иванович по праву снискал признание и уважение коллег, друзей, единомышленников.

Светлая Память о Владимире Ивановиче Долгих навсегда останется в наших сердцах.

Сенатор Российской Федерации В.В.Семенов