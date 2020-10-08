Искренние соболезнования от близких коллег

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Владимира Ивановича Долгих. Для многих он был наставником, другом. Легендарный человек, талантливый организатор, обладатель удивительных дарований он пользовался огромным авторитетом среди коллег, его ценили и у него учились.

Вся его жизнь - пример беззаветного служения Родине. Ветеран Великой Отечественной войны, дважды Герой Социалистического Труда, общественный деятель. Владимир Иванович внес огромный вклад в становление отечественной промышленности и развитие цветной металлургии. Именно при нём был сформирован и стал быстро развиваться Норильский промышленный район, шло освоение территории Крайнего Севера в Красноярском крае.

В жизни он был неуемным человеком, не только талантливым в работе, но и даровитым во многих сферах. Владимир Иванович прожил интересную жизнь. Его трудовая биография - летопись нашей страны. Светлая и благодарная память о Владимире Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах.

А.Г.Хлопонин, Л.В.Кузнецов и коллеги по совместной работе в Норильске и Москве.