Использование мобильных телефонов школьниками на уроках официально запретили
Использование мобильных телефонов школьниками на уроках официально запретили
Исключением станут экстренные случаи.
Вместе с тем законопроект, который был принят в Госдуме во втором и третьих чтениях, подразумевает возврат уроков труда.
«В школы возвращён урок труда как обязательный предмет. Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребёнку прививать трудолюбие, то в будущем у него всё будет хорошо», — написал в своем канале в Telegram председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Также он добавил, что родители и учителя просили поддержать эту норму. Принятое решение повысит качество образования наших детей.