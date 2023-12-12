Использование мобильных телефонов школьниками на уроках официально запретили

Вместе с тем законопроект, который был принят в Госдуме во втором и третьих чтениях, подразумевает возврат уроков труда.

«В школы возвращён урок труда как обязательный предмет. Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребёнку прививать трудолюбие, то в будущем у него всё будет хорошо», — написал в своем канале в Telegram председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Также он добавил, что родители и учителя просили поддержать эту норму. Принятое решение повысит качество образования наших детей.