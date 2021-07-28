Исследовательская экспедиция АРН отправилась в Енисейский залив

Станислав Стрючков, известный на Таймыре учёный - краевед и сотрудник «Заповедников Таймыра», отметил, что со времен Миддендорфа в середине XIX века земли Енисейского залива комплексно практически не изучались.

«Надеемся, что в посёлках по пути следования у нас получится найти людей, которые готовы развивать туристическую отрасль на местах: встречать и размещать туристов, рассказывать им про историю своего посёлка, - рассказывает руководитель экспедиции, заместитель директора АРН по развитию туризма Анастасия Король. - Кроме того, мы планируем разработать туристические маршруты по Енисейскому заливу. Сейчас туристы в этих краях встречаются, но их маршруты разрознены. Нам бы хотелось это исправить».

Ещё одна масштабная задача - сбор информации для подготовки мастер-плана туркластера «Арктический».

Партнёр АРН в этом проекте - экоцентр «Заповедники». Стратегический документ описывает механизмы развития туризма как отрасли на всей территории кластера. Благодаря мастер-плану туристу будут доступны не только сравнительно раскрученное среди любителей дикой природы плато Путорана, но и ещё более удалённые и труднодоступные территории.

«Возможно, в течение ближайших лет у нас появятся инвесторы, вырастут наши местные турсообщества, которые захотят водить туристов от Дудинки до Диксона и обратно. Ведь на этом маршруте можно посетить такие уникальные природные объекты, как: Бреховские острова, острова Сибирякова и, конечно, посёлки, раскинувшиеся по побережью Енисейского залива, - рассказала Анастасия Король. - Кроме того, мастер-план будет способствовать подготовке территории кластера к посещению туристов».