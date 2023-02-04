История наша общая

Традиционно в последнее воскресенье января состоялась уже XII Норильская региональная конференция исследователей территории. Общая тема практически всех докладов, которые были представлены на конференции, — «С дальних берегов». В течение дня, с 11 часов утра до 6 вечера, было представлено 19 докладов об исследованиях, проведённых в 2022 году. Краеведы, исследователи, историки, сотрудники музеев, заповедников и других организаций региона рассказывали об исторических находках, результатах экспедиции, наработках в сфере развития туризма и многом другом.

Это сегодня мероприятие является традиционным. Но так было не всегда, да и КИТ расшифровывался по–другому:

– Мало кто помнит, но когда–то мы назывались «Клубом интеллектуального туризма», — рассказывает руководитель КИТа Станислав Стрючков. — Занимались тем же, чем и сейчас. Кроме нас на территории были и другие организации, так или иначе связанные с историей и туризмом. Мы не то что не дружили промеж себя, даже не знали о существовании друг друга. И уже тогда мы понимали, что заниматься краеведением в одиночку не получится. Всегда кто–то что–то новое находит, и надо обмениваться информацией. Так и родилась идея раз в год объединяться. Это так называемое краеведческое перемирие. На конференции все рассказывают о деятельности объединений. Первое такое мероприятие было организовано в апреле 2011 года, но тогда участников было немного, так как многие в это время ушли в тундру на лыжах. Мы исправились и стали проводить конференции в январе.

В этот раз с докладами выступили научные сотрудники исследовательских организаций и учреждений культуры, учёные, экскурсоводы, натуралисты, сотрудники местных СМИ. Рассказывая о достижениях за прошлый год, докладчики обращались к дальним берегам в прямом или переносном смысле — речь шла о дальних берегах памяти либо о далёких территориях, куда завели экспедиционные дороги.

– При изучении истории всё время находится что–то новое, — делится член правления КИТа Лариса Стрючкова. — Конференция подтверждает, что это очень интересное и заразное дело и ежегодно даёт что–то новое. Поднимаются вопросы, которые стимулируют к новым походам в архивы и полевым исследованиям. Дело в том, что в XX веке история много раз переписывалась, и какие–то известные факты уходили в глубину. Так вот наша с вами задача — сделать так, чтобы они не канули в забвение. Конечно, в клубе есть основной костяк, который ежегодно докладывает о своих находках. Но очень радует, что присоединяются новые люди, причём в разных направлениях исследований. Это научные сотрудники разных учреждений, и не только норильских, краеведы–любители, туристы–путешественники. Приятно, что второй год подряд к нам приезжают участники из Туруханска, что подтверждает региональный статус конференции.

Гости мероприятия с головой окунулись в водный туризм и узнали из первых уст о возможностях массового сплава по реке Валёк. Прогулялись по священным местам народов большого Таймыра. Сравнили ленинградскую и московскую научные школы металлургов. Прошлись вместе с первыми экспедициями по изучению недр Норильска и узнали, что первые строители будущего комбината прибыли в 1929 году. Раскрыли потенциал палеонтологического и геологического туризма и увидели древних обитателей морских глубин норильской долины. Прошлись по недостроенной железной дороге и помечтали о поездках на материк в купе или плацкарте. Открыли для себя малоизвестный фильм «Открытие» о Николае Урванцеве и удивились, что его играл не Безруков. Узнали, что в городе есть единственная улица, названная в честь иностранца Фритьофа Нансена. «Заполярная Правда» отметила докладом 90–летний юбилей Северного морского пути и вместе с аудиторией раскрыла его круизный потенциал. Было ещё много других познавательных и поучительных фактов.

Участники и гости конференции могли познакомиться с экспонатами двух выставок: фотовыставки «Насекомые плато Путорана», организованной «Заповедниками Таймыра», и выставкой периодики XIX — начала ХХ века «Век минувший свидетельствует...», подготовленной Публичной библиотекой.

Традиционный показ фильма в конце конференции был посвящён местам зимовки символа Таймыра — краснозобой казарки. Кинолента так и называется: «Гуси. Зимовка». Она была предоставлена одним из соавторов и участников документальной съёмки Софьей Розенфельд — орнитологом, кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником ИПЭЭ РАН, координатором рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии (Ассоциации РГГ).

Аудитория КИТа целевая, на конференцию приходят люди, интересующиеся локальными исследованиями, поэтому практически каждый доклад активно обсуждали, задавали вопросы. Интерес к некоторым темам оказался настолько велик, что было решено вынести их за рамки мероприятия и провести в течение года отдельные встречи. Также в резолюцию конференции было внесено предложение создать рабочую группу при Клубе исследователей Таймыра для выработки алгоритма действий, чтобы избегать в трактовке норильской истории повторяющихся фактических ошибок, которые перепечатываются из издания в издание и формируют иногда не совсем достоверную картину.

По итогам конференции будет издан сборник докладов, и те, кто не смог принять в ней участие, будут иметь возможность ознакомиться с изложенным дистанционно. Материалы XII КИТа поступят в продажу, а также будут доступны у партнёра Клуба исследователей Таймыра — в Публичной библиотеке.