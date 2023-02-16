IT-компании края ещё могут подать заявку на национальный конкурс «ПРОФ-IT. Инновация»

Главная цель конкурса — поиск инновационных IT-решений в различных отраслях экономики, которые могут быть использованы для цифровизации отрасли государственного управления. Цифровые решения должны быть оригинальными, разработанными не ранее 2019 года.

В этом году будут определены победители в 12 номинациях: «Большие данные», «Технологии умного города», «Аналитика данных», «Искусственный интеллект», «Цифровой двойник», «Технологии беспроводной связи», «Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Информационная безопасность», «Управление информационными ресурсами», «Идентификация и аутентификация», «Облачные технологии» и «Стартап».

Оценивать конкурсные заявки будут региональные IT-министры, представители федеральных органов власти, а также партнёры конкурса. Особенность третьего сезона в том, что каждый участник получит по итогам рассмотрения краткую рецензию на свой проект, что даст ещё больше возможностей по развитию решений и идей.

Заявки принимаются на сайте digit.d-russia.ru, там же размещено положение о конкурсе и перечень руководителей в составе экспертного совета. По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в оргкомитет по электронному адресу digit@d-russia.ru.