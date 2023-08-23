«IT-Куб. Норильск» продолжает набор школьников

Напомним, что набор в бесплатные группы проходит на конкурсной основе. Ребятам предстоит пройти собеседование с наставником и тестирование. В «IT-Куб. Норильск» отмечают, что количество бюджетных мест ограничено. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на, для этого необходимо перейти по ссылке.

В предстоящем учебном году ребята могут выбрать следующие направления: основы Unity, Web-разработка, 3D-моделирование, основы HTML-вёрстки, программирование на Python, алгоритмика и основы Scratch, растровая и векторная графика, разработка игр в конструкторах, разработка VR/AR-приложений, основы программирования на C#, основы программирования «Кодвардс», программирование на Python от «Яндекс Лицея».

«IT-Куб» – это федеральная сеть. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Школьники здесь могут освоить востребованные в современном мире направления IT. Обучение проходит на современном оборудовании и программном обеспечении с квалифицированными и креативными наставниками.

Более подробную информацию о правилах приёма и направлениях обучения можно получить по телефонам: +7(913)504-33-00, +7(913)504-33-77 с 12.00 до 20.00 в будние дни.