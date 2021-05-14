IT-Куб.Норильск начал приём заявок от школьников для конкурсного отбора на новый 2021-2022 учебный год

Напомним, в октябре 2020 года благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» начал свою работу центр цифрового образования IT-Куб.Норильск. Появление проекта на территории инициировало Агентство развития Норильска и поддержала администрация города. На создание центра было направлено более 50 миллионов рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов, выделенные в рамках нацпроекта «Образование», а также софинансирование со стороны АРН.

Теперь более 400 школьников могут бесплатно изучать наиболее перспективные направления IT-сферы - от основ программирования на Python до искусственного интеллекта - с использованием современного оборудования. Партнерами сети IT-клубов стали Яндекс.Лицей, Cisco, АЛРИИ, Кодвардс, Алгоритмика и другие.

Занятия начинаются в сентябре. Направления обучения: основы программирования на Python; системное администрирование; программирование для детей; искусственный интеллект; мобильная разработка; VR/AR - виртуальная и дополненная реальность.

Кроме того, с нового учебного года появятся два крупных и востребованных направления: цифровые медиа (разработка сайтов, блогинг, SMM, графика, фото/видео, 3D) и GameDev - разработка игр.

Набор в группы осуществляется на конкурсной основе - собеседование с наставниками и тестирование. Количество бюджетных мест ограничено.

Больше узнать о направлениях можно на сайте: https://itcube.io/

Для участия в конкурсе соискателям необходимо заполнить анкету:

- на сайте https://itcube.io/ в разделе «Набор учащихся»;

- перейти по ссылке https://forms.gle/VF8sWhztSQjWdqwh8

Телефоны для справок: 8-913-504-33-00, 8-913-504-33-77, с 12.00 до 20.00 в будние дни.