«IT-Куб.Норильск» объявляет конкурс digital и 3D-работ «Легенды Севера»

Подать заявку можно по четырём номинациям:

– «Городские легенды»: создание визуализации сюжета, существ или персонажей местных городских легенд;

– «Хранители древних легенд»: создание визуализации сюжета, существ или персонажей легенд коренных народов Севера, сказок или иного творчества;

– «Дух полярного сияния»: создание визуализации персонажей городских и древних легенд (героев, фантастических существ, персонажей, обладающих магическими или иными сказочными способностями);

– «Свободное творчество»: создание визуализации на свободную тематику, соответствующую теме конкурса, но не подошедшую к остальным номинациям.

Конкурсные работы можно выполнить в двух вариантах. Первый - иллюстрация - в одном из растровых/векторных графических редакторов (Paint, GIMP, Inkscape, AdobePhotoshop, CorelDRAW и т.д). Второй - трехмерная модель - в программе для 3D-моделирования (CorelDRAW, 3ds MAX, ZBrush, Blender, Tinkercad и т. д.).

Работы принимаются по 5 мая включительно. Подведение итогов и награждение победителей пройдёт с 6 по 8 мая. Для победителей и призеров конкурса организаторы приготовили отличные призы: пауэрбанки, USB-флешки и многое другое.

Зарегистрироваться и отправить работу можно по ссылке. Также работы можно прислать на почту info@it3.io с пометкой «Легенды Севера».

Справки по тел.: 8-913-504-33-77 и 8-913-504-33-00.