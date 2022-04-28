«IT-Куб.Норильск» объявляет конкурс digital и 3D-работ «Легенды Севера»
«IT-Куб.Норильск» объявляет конкурс digital и 3D-работ «Легенды Севера»
Принять участие в конкурсе могут школьники со всей страны в возрасте от 7 до 18 лет в трёх возрастных группах: младшая (7-10 лет), средняя (11-14 лет) и старшая (15-18 лет).
Подать заявку можно по четырём номинациям:
– «Городские легенды»: создание визуализации сюжета, существ или персонажей местных городских легенд;
– «Хранители древних легенд»: создание визуализации сюжета, существ или персонажей легенд коренных народов Севера, сказок или иного творчества;
– «Дух полярного сияния»: создание визуализации персонажей городских и древних легенд (героев, фантастических существ, персонажей, обладающих магическими или иными сказочными способностями);
– «Свободное творчество»: создание визуализации на свободную тематику, соответствующую теме конкурса, но не подошедшую к остальным номинациям.
Конкурсные работы можно выполнить в двух вариантах. Первый - иллюстрация - в одном из растровых/векторных графических редакторов (Paint, GIMP, Inkscape, AdobePhotoshop, CorelDRAW и т.д). Второй - трехмерная модель - в программе для 3D-моделирования (CorelDRAW, 3ds MAX, ZBrush, Blender, Tinkercad и т. д.).
Работы принимаются по 5 мая включительно. Подведение итогов и награждение победителей пройдёт с 6 по 8 мая. Для победителей и призеров конкурса организаторы приготовили отличные призы: пауэрбанки, USB-флешки и многое другое.
Зарегистрироваться и отправить работу можно по ссылке. Также работы можно прислать на почту info@it3.io с пометкой «Легенды Севера».
Справки по тел.: 8-913-504-33-77 и 8-913-504-33-00.