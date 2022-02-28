МАУ ИЦ «Норильские новости»

«IT-Куб.Норильск» организует для школьников бесплатные дополнительные занятия

«IT-Куб.Норильск» организует для школьников бесплатные дополнительные занятия

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«IT-Куб.Норильск» организует для школьников бесплатные дополнительные занятия

У ребят появится возможность освоить 3D-моделирование и программирование на базе своих школ.

«IT-Куб.Норильск» организует для школьников бесплатные дополнительные занятия

Пилотные группы были запущены в январе в лицее № 3 и школе № 14. Ребята изучают анимацию в программе Blender, видеопродакшн, основы программирования на языке С#. Юные IT-инженеры сами выбирают направление профессионального развития и повышают уровень подготовки к обучению в вузах.

После анализа проделанной работы организаторы внесут дополнения в концепцию, а проект запустят ещё в нескольких норильских школах. К концу года их число планируется довести до семи.

Все расходы по оснащению учебных классов современным оборудованием и программным обеспечением, разработке образовательных программ и оплате работы наставников взяла на себя благотворительная организация, грант которой выиграл норильский «IT-Куб». Ещё одним партнёром проекта стала администрация города.

Фото из открытых источников
28 февраля в 18:36 190
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