Итоги основной волны ЕГЭ

По итогам основной волны ЕГЭ 1 305 норильских выпускников получили аттестаты. В их числе 160 человек - аттестаты особого образца и медали. 80 лучших выпускников получили премию главы города Норильска.

Основной этап ЕГЭ завершён. До 8 августа продлится дополнительный, в котором будут участвовать ребята, пропустившие основной этап по уважительной причине. Таких в Норильске трое.

Напомним, в связи с пандемией ЕГЭ проводился только для выпускников, планирующих поступать в вузы, таких набралось 85% из общего количества норильских выпускников.

Для проведения экзаменов в Норильске было открыто девять пунктов, в них работали 417 сотрудников, которые прошли дистанционное обучение на учебной платформе edu.rustest.ru. Все экзамены были организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов в условиях распространения COVID-19.

Что касается выбора предметов, то традиционно наиболее востребованными стали русский язык, обществознание, физика, биология, история, химия. Сегодня известны результаты ЕГЭ по всем предметам (основного периода). И они достаточно высоки. В городе почти по всем предметам есть 100-балльники (кроме географии, впрочем, по этому предмету выпускников, набравших максимальный балл, никогда и не было), по математике 99 баллов – самый высокий балл за весь период ЕГЭ. По русскому на 100 баллов сдали двое ребят (гимназия № 48, школа № 28), по литературе – один (школа № 23), по информатике – также один (школа № 1). Интересно, что по этому предмету последний раз 100 баллов набирали в 2014 году. Ещё один «стобалльник» есть по химии (школа № 38), причём в этой школе ежегодно есть выпускники, достигающие этого результата. Один выпускник школы № 28 набрал 200 баллов за 2 ЕГЭ. В управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска говорят, что такие дети у нас есть ежегодно.

К тому же, велик процент выпускников, набравших 80 и более баллов. Например, по русскому языку каждый четвёртый выпускник набрал более 80 баллов.

К сожалению, результаты трёх выпускников аннулированы за использование шпаргалок. Пересдача предметов будет возможна только в следующем году. Интересно, что в этом году у выпускников есть возможность участвовать в рассмотрении апелляции в дистанционном режиме. Для этого в школах № 9, 42 и 32 созданы пункты, оснащённые точками доступа к дистанционному рассмотрению апелляции конфликтной комиссией Красноярского края. Дата и время рассмотрения апелляции каждого участника сообщается организации, в которую было подано заявление об апелляции.

В целом по всему краю экзамены сдавали 14 тысяч человек, что на 3 тысячи (20%) меньше, чем планировалось в начале года, это связано с возможностью получения аттестата без сдачи ЕГЭ. Результаты ЕГЭ нынешнего года в целом сопоставимы с результатами прошлых лет. Средний балл ЕГЭ вырос по русскому языку, обществознанию, биологии, литературе, английскому языку, географии, сообщают в Минобразования. Стабильны результаты по физике, истории, информатике и ИКТ. На 100 баллов в этом году написали ЕГЭ 132 участника (2019-й – 120 человек, 2018-й – 89 человек). Увеличилась доля участников, получивших от 81 до 100 баллов по русскому языку, обществознанию, истории, литературе, химии, английскому языку, географии. Стабильно высокая доля таких выпускников по немецкому, французскому языкам, информатике и ИКТ.



Максимальные 100 баллов за 2 предмета получили 7 участников ЕГЭ. Увеличение числа высокобалльников показало, что обучение в дистанционной форме не стало препятствием для подготовки к экзаменам мотивированных на дальнейшее обучение выпускников, считают в министерстве образования края. В целом результаты ЕГЭ в этом году незначительно отличаются от результатов за последние четыре года, не зафиксировано резких колебаний, что указывает на объективность проведения ЕГЭ.

«Несмотря на нестабильную эпидемиологическую обстановку и непростые условия подготовки к экзаменам, общими усилиями удалось провести основной период ЕГЭ на высоком уровне. Выражаю благодарность учителям, которые отложили свой отпуск, чтобы принять участие в проведении экзамена, а также консультировали своих учеников до начала ЕГЭ, всем организаторам, руководителям образовательных учреждений, муниципальным органам управления образования. Благодаря слаженной работе экзамен прошёл объективно и честно. Выпускники показали хорошие и стабильные результаты», - отметила Светлана Маковская, министр образования Красноярского края.

В дополнительный период ЕГЭ-2020, который проходит с 3 по 8 августа, на сдачу экзаменов зарегистрировано 53 человека, организовано 12 ППЭ. Окончательные итоги экзаменационной кампании 2020 года можно будет подводить после 17 августа.