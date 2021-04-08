МАУ ИЦ «Норильские новости»

Итогом государственной политики в отношении коренных народностей стало увеличение их численности на 20%

Итогом государственной политики в отношении коренных народностей стало увеличение их численности на 20%

Главная / Новости / Общество

Итогом государственной политики в отношении коренных народностей стало увеличение их численности на 20%

За последние 30 лет число проживающих в России представителей коренных малочисленных народов увеличилось на 20%. Об этом рассказал ТАСС руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Итогом государственной политики в отношении коренных народностей стало увеличение их численности на 20%

На сегодняшний день в стране проживает 47 коренных малочисленных народов, общая их численность составляет более 300 тысяч человек. Большинство из них живёт в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке.

Вступивший недавно в силу новый стандарт поведения арктических резидентов в отношении коренных малочисленных народов Севера ещё более способствует улучшению жизни аборигенов. Компаниям рекомендуется содействовать развитию жизни кочевников, повышать качество их жизни, учитывать их мнение и сохранять среду обитания.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
8 апреля в 10:21 680
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также