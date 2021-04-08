Итогом государственной политики в отношении коренных народностей стало увеличение их численности на 20%

На сегодняшний день в стране проживает 47 коренных малочисленных народов, общая их численность составляет более 300 тысяч человек. Большинство из них живёт в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке.

Вступивший недавно в силу новый стандарт поведения арктических резидентов в отношении коренных малочисленных народов Севера ещё более способствует улучшению жизни аборигенов. Компаниям рекомендуется содействовать развитию жизни кочевников, повышать качество их жизни, учитывать их мнение и сохранять среду обитания.