Итогом третьего курса «Азбуки предпринимателей» от АРН стали шесть качественных бизнес-проектов

Курс был разбит на множество важных и интересных тем. Так, на пятидневном интенсиве, который провела аккредитованный бизнес-тренер и специалист образовательных программ АРН Виктория Атлыгина, слушатели узнали об этапах запуска бизнеса с момента формирования идеи до регистрации предприятия.

Также курсанты познакомились с финансовым планированием, мерами поддержки малых и средних предприятий, способами продвижения бизнеса начинающих и действующих предпринимателей. Лекции вели: руководитель лаборатории социально-экономических исследований в Арктике Елена Долженко, начальник отдела взаимодействия с работодателями норильского Центра занятости населения Ольга Беляева, главный специалист отдела экономики городского управления потребительского рынка и услуг Инесса Гречина, заместитель директора по инвестициям и развитию бизнес-среды Агентства развития Норильска Роман Кулян, специалист направления «Инвестиции» АРН Антон Анфимов и наставник проекта «Школа предпринимательства», специалист в области производства медиаконтента и интернет-маркетинга, бизнесмен Кирилл Цай.

Участники учились применять полученные знания в деле и создали шесть отличных бизнес-проектов:

- открытие гриль-бара на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная»;

- организация доставки блюд домашней кухни;

- открытие магазина кондитерских изделий;

- организация работы кафе на колесах;

- запуск клиники нутрициологии;

- открытие детской студии искусства.

И это не последний поток «Азбуки предпринимателей». Именно такие тренинги помогают норильчанам делать свой город лучше.