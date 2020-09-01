IT-профессия – это модно

В нашем городе открывается филиал федеральной сети детских центров IT-CUBE. Это современный центр образования детей в сфере информационных технологий. Деток с 7 лет будут обучать только лучшие наставники по эффективным методикам и на самом современном оборудовании.

IT-CUBE – это современный проект, который работает в разных городах России. Для учеников разных возрастов доступны разнообразные программы обучения – мобильные разработки, программирование, VR-AR - виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект и многое-многое другое. А обучаться могут дети от 7 до 18 лет и даже взрослые. Обучение будет проходить в партнёрстве с лидерами IT-индустрии – «Яндекс.Лицей», IT-школа SAMSUNG, Сетевая академия CISCO, «Кодвардс» и «Алгоритмика». Как правило, по окончании обучения у каждого ученика в «багаже» останутся не только полезные знания, но и готовое портфолио.

Обучение стартует в октябре, но уже сейчас открыт приём заявок, которые каждый может отправить здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwZHBhVTHZptseBNCBoVmBxoAmmgNk9KXrf-pXLUVbRnftBQ/viewform.

Обращаем ваше внимание, что на некоторые направления идёт конкурсный отбор, например, запись на курс «Яндекс.Лицей» с 30 августа по 10 сентября на платформе https://yandexlyceum.ru/. А также в бесплатные группы.

Более подробную информацию можно изучить на официальном сайте школы https://itcube.io.