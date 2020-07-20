Из аварийного жилья будут выселять по новым правилам

В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов. Об этом сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

«Это сегодня проблема. Большинство жильцов готовы уехать из аварийного дома, а одна-две семьи говорят: мы не уедем! Сейчас для таких ситуаций готовятся поправки в закон», - рассказал Степашин в интервью «Российской газете». Он отметил, что решение о переселении будет приниматься, если две трети жильцов поддержат его.

В настоящее время данная процедура решается в судебном порядке и занимает большое количество времени.

Кроме того, еще одна проблема связана с самим понятием «аварийное жильё». В качестве примера Степашин привел Астрахань и Якутск, в которых немало домов, находящихся в плохом состоянии, но не подлежащих сносу.

«На сегодня это самая большая проблема. Мы все еще разделяем: отдельно ветхое жильё, отдельно - аварийное. Пора перестать прятать голову в песок, как страусы, не замечая, что в ветхих домах жить нельзя. XXI век на дворе! Ветхое – это и есть аварийное жильё. Нечего их делить. И надо помогать регионам избавляться от такого старья», - резюмировал Степашин.

В конце июня в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ обсуждали, что людей, проживающих в аварийном жилье, могут освободить от платы за текущий ремонт и содержание своих жилищ.