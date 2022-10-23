Из дальних странствий возвратясь

Почему Киргизия

Большинство решений принимаются не спонтанно, а после серьёзного обдумывания и построения маршрута, подсчёта денег в кошельке, свободного времени. Учитываются также советы друзей и знакомых, впечатления людей, посетивших те или иные, как сейчас говорят, локации. Если честно, у меня и без советов была давнишняя мечта — посетить Иссык–Куль. Был также дерзкий план — отправиться из Киргизии в Узбекистан, но я от него отказалась. И не потому, что финансов не хватило, просто Иссык–Куль настолько поглотил моё внимание, что я решила: «Узбекистан — в следующий раз». Но почему именно Киргизия? По многим причинам: я всегда стараюсь совместить посещение интересных туристических мест и лечение. А тут — пожалуйста: умеренная погода в августе–сентябре, полезный горный воздух, процедуры в термальных источниках, здоровая пища, много овощей и фруктов (заметьте, очень дешёвых). Кроме всего прочего, Киргизия — очень лояльная страна по отношению к гражданам России: летишь по внутреннему паспорту; обмен денег по выгодному курсу; в республике два государственных языка — кыргызский и русский; везде тебя встречают дружелюбные и гостеприимные люди. Вот и все объяснения.

Море–озеро Иссык–Куль

Итак, нас гостеприимно встретил аэропорт города Бишкек (бывший Фрунзе), который сейчас именуется «Манас» по названию устного народного эпоса. Поменяли симки на местные, познакомились с таксистом по имени Бакыт (по–кыргызски — «счастье»), он и повёз нас к озеру Иссык–Куль. Предстояло преодолеть около 300 км пути, но это было совсем не утомительно, потому что уже с дороги открывались дивные виды. Бакыт оказался опытным таксистом–экскурсоводом, он рассказал очень много интересного. Так что в пансионат «Вавилон» (город Чолпон–Ата) мы прибыли уже вполне подготовленными по многим вопросам местного значения. Почему говорю «мы»? Да потому что на августовские дни рождения младшей дочери и внучки я сделала им подарок — знакомство с озером Иссык–Куль. Заселились и тут же отправились на озеро, которое, впрочем, мы называли «морем» — краёв его не видно, песок морской, развлечения на пляже и на воде такие же, как и на любом морском побережье. А погода выдалась шикарная.

Какое же оно, это всемирно известное озеро? Необычное по многим причинам: высокогорное — около 1600 м над уровнем моря, бессточное — в него впадают около 80 рек, но ни одна не вытекает, незамерзающее даже зимой. Озёрное питание — снеговая и ледниковая вода голубоватого цвета, солоноватая, но не такая, как морская. Мы дружно ее попробовали и с этим согласились.

Наибольшая глубина — 668 метров, но есть научно–обоснованная информация, что оно может быть и глубже. Средняя глубина — 278 метров. Кстати, в озере большое разнообразие рыб — до 22 видов.

Размеры водоёма тоже впечатляют: с запада на восток — 182 км, с юга на север — 58 км. Протяжённость береговой линии — 688 км. Берега песчаные, хотя встречаются илистые и галечные. Наш экскурсовод Гульзат рассказала, что один смельчак решился переплыть озеро и сделал это, плыл он не поперёк, а вдоль, проведя безвылазно в воде шесть суток! Фантастика! Конечно, плыл он в сопровождении специальной команды спасателей и докторов, которые день и ночь следили за состоянием отважного пловца.

Ещё один удивительный факт: на дне Иссык–Куля обнаружены следы некогда существовавшей в этих местах цивилизации. В этом направлении есть ещё над чем поработать учёным–историкам и археологам.

Культурный центр

«Рух Ордо»

Первой достопримечательностью, которую мы решили посетить в курортном городе Чолпон–Ата, стал Культурный центр «Рух Ордо» (в переводе с кыргызского — «Духовный центр»).

Этот культурный центр — необыкновенное место, где все входящие равны. Его территория свободна от разного рода противоречий, межэтнического несогласия и раздоров. Центр назван в честь великого писателя и выдающегося гуманиста XX века Чингиза Торокуловича Айтматова. Он сыграл огромную роль в развитии мировой художественной литературы. Уникальность данного комплекса заключается в том, что в нём объединены различные культуры и религии мира — здесь на равных соседствуют часовни пяти основных конфессий мира: православная, католическая, иудейская, буддистская и исламская. Духовный центр был построен в 2002 году в единственной равнобедренной бухте на берегу озера Иссык–Куль в городе Чолпон–Ата. Иссык–Куль исторически является перекрёстком цивилизаций и культур, тем сакральным местом, где сошлись векторы духовности, поэтому именно эта территория была выбрана для создания «Рух Ордо».

«Сад камней»

Следующим объектом нашего посещения был Иссык–Кульский музей–заповедник под открытым небом. Сюда нас привёз другой наш местный знакомец по имени Кубанычбек (в переводе с кыргызского — «радость»). Надо же, как повезло! Нашими водителями в путешествиях по области были Радость и Счастье! Но вернёмся к месту, куда нас привезли. Это огромное поле древних камней, как нам сказали, — огромный храм под открытым небом, занимавший всю западную часть города Чолпон–Ата, в котором люди поклонялись небесным светилам и совершали религиозные ритуалы. Возникает законный вопрос: каким образом это поле образовалось? Экскурсовод объяснил, что сход огромных солевых потоков, увлекал в своё течение камни различного размера, вынося их на довольно приличное расстояние от подножий гор. На этом поле сохранилось около 5000 камней с изображениями животных и различных сцен из жизни древнего населения Иссык–Кульской котловины, датирующихся II тыс. до н. э., VIII–X вв. н. э., но большая их часть относится к периоду I тыс. до н. э. Кстати, изображения горных козлов всегда наносились с солнечной стороны, потому что эти животные считались божествами Солнца. Здесь мы провели около двух часов, переходя от камня к камню, вглядываясь в рисунки далёких от нас по времени людей. Размеры этого «сада камней» потрясают воображение: длина — около 4 км, ширина — около 0,6 км. Простирается этот таинственный сад до самого подножия гор Ала–Тау (так называемые Пёстрые горы). Надо же, я уже бывала в этих горах, но по ту сторону гряды, когда работала в Казахстане. А ещё мы узнали от нашего гида, что на территории Кыргызстана обнаружены петроглифы.

Игры кочевников

Самое интересное, что некоторые уникальные достопримечательности не включены ни в одну из предлагаемых экскурсий, поэтому пришлось самой исследовать город и прилегающие к нему территории. Таким образом я нашла музей кочевников на ипподроме и музей казахского писателя Мухтара Ауэзова. Конно–спортивный ипподром, который расположился на самом берегу озера Иссык–Куль, находится на расстоянии 270 км от столицы Кыргызстана — города Бишкек и занимает площадь в 25 гектаров. Стоимость строительства превысила 1,1 миллиарда сомов. Возведение многофункционального ипподрома в этом месте (село Бактуу–Долоноту возле города Чолпон–Ата) завершилось ближе к дате проведения II Всемирных игр кочевников, которые прошли в сентябре 2016 года в Иссык–Кульской области. Кстати, именно на этих состязаниях 1000 комузистов (комуз — национальный музыкальный инструмент) вместе сыграли мелодию «Маш ботой», не допустив ни одной ошибки. Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Первые же игры кочевников прошли на ипподроме в городе Чолпон–Ата в 2014 году. Это спортивное сооружение на самом деле является уникальным, так как впервые в столь сжатые сроки в Кыргызстане было осуществлено строительство объекта не только национального, но и международного значения, с соблюдением всех соответствующих норм и стандартов. Новый ипподром завоевал Гран–при конкурса Международной ассоциации союза архитекторов (МАСА) в Минске.

Иссык–Кульская «кругосветка»

Это я её так называю, потому что за 17 часов на автобусе и пешком мы преодолели расстояние в 600 км вокруг озера по асфальтированным и грунтовым дорогам Иссык–Кульской области. Нужно отметить, что на многих участках дорог идут активные ремонтные и восстановительные работы. Кстати, Азиз (наш гид по «кругосветке») считает, что этому региону уделяется пристальное внимание потому, что нынешний президент Кыргызстана родом из этой области. Впрочем, какая разница, если положительные изменения видны всем, это самое главное. Наше путешествие началось с завтрака в небольшой деревеньке. Кто же путешествует на пустой желудок? Остановка (включая и санитарную составляющую) оставила самое приятное впечатление: ухоженная придорожная столовая предложила нам чай, кофе, свежевыжатые соки, выпечку, сметану, лёгкие блюда. Все было вкусно и красиво, и мы сразу приободрились. Кстати, хозяин провёл нас по своему саду, угостил превосходными абрикосами и сообщил, что абрикосовое дерево даёт лучшую древесину для изготовления кыргызского национального инструмента — комуза.

Марсианские пейзажи

Вы не бывали на Марсе? А нам повезло! Поистине марсианские пейзажи открываются в ущелье Сказка. Называется оно так потому, что в этом ущелье ветры, атмосферные осадки и климат сотворили настоящее чудо, образовав фантастические фигуры, которые напоминают по очертаниям драконов, животных и растения. И правда, кажется, что находишься на Марсе! Кроме красот, было доступно ещё одно развлечение — за мелкую плату (100 сом, меньше 100 рублей) можно было облачиться в национальный костюм, получить лук и стрелы и почувствовать себя опытным лучником на охоте. Было весьма забавно.

Барскоон и водопады

Рассказать обо всём, что мы увидели во время этого путешествия, просто невозможно, поэтому буду говорить только о самом впечатляющем. Одно из таких мест — ущелье Барскоон, там располагаются высокогорные водопады, к ним мы и отправились. Резкий подъём в горы сразу дал о себе знать: стало труднее дышать, закладывало уши, как в самолёте, предательски дрожали коленки, кроссовки скользили по глинистой почве. Но деваться уже было некуда, только вперёд! Хочу также отметить, что можно было подниматься в горы верхом на лошади, есть такая услуга. Но в этот раз я решила не рисковать. Преодолев с некоторыми трудностями этот путь, мы оказались у водопада, который, если честно, меня особо не впечатлил, ведь этим же летом я любовалась куда более мощными водопадами на плато Путорана. Однако вокруг нас открывались такие горные красоты, что дух захватывало! Словами описать невозможно, нужно ехать и смотреть. Мы оказались на высоте 2450 м над уровнем моря. Пофотографировавшись всласть и переведя дух, мы отправились выше в горы. К следующему водопаду поднимались благодаря развесистым корням тянь–шаньской сосны, которая за годы своей эволюции выработала надёжную систему безопасности, крепко цепляясь за крутые каменистые склоны. Кстати, тянь–шаньская сосна растёт на высоте около 2500 м над уровнем моря и достигает высоты — до 50 м. Огромные плантации сосны такой высоты — обычное явление в этих горах. Сосны — за скалы, мы — за корни, так мы и забрались на высоту — 2550 м. Водопады здесь являются результатом летнего таяния снегов и ледников, а окружают их поразительной красоты леса. Насладившись пейзажами, мы стали готовиться к спуску, совершенно уверенные, что он будет легче, чем подъём. Как бы не так! Возвращались мы другим путём. После этого спуска я себя очень сильно зауважала — пройдя все испытания, я таки благополучно добралась до ровной местности.

Гастрономический тур

Турист, как солдат, — без еды никакой боец и ходок. Все путешествия в пределах Иссык–Куля предусматривают обеды и ужины в национальном стиле. Например, мы завершили восхождение в ущелье Барскоон и направляемся в ущелье Джеты–Огуз. Наш экскурсовод–проводник составляет список блюд, которые хотели бы попробовать участники экскурсии. До ущелья час езды, за это время владельцы юрт–кафе эти блюда готовят, к нашему приезду столы уже накрыты: самовар, мёд, варенье, сахар, хлеб, каймак (местная сметана, очень вкусная). Туристы, совершив омовение рук, оставив на коврике перед входом в юрту обувь, пригнувшись (выражая таким образом уважение к гостеприимному жилищу и ломая свою гордыню), проходят вовнутрь и рассаживаются за низкими столиками на коврах. В ожидании блюд люди из разных стран знакомятся, беседуют, молодые люди уважительно наливают в пиалы чай и подают их людям старшего возраста и родным. Идиллия! А вот и кушанья на подносе: кому плов? Кому куурдак? Кому манты? Кому беш–бармак? Затем следует дегустация. Кстати, в Караколе многие пробовали дунганское блюдо ашлян–фу (лапша с кусочками крахмала), в этой местности оно считается фирменным и самым лучшим по процедуре приготовления. Так что параллельно с осмотром достопримечательностей мы совершили гастрономический тур.

Термальные источники

Все экскурсии неизменно завершались посещением термальных источников в селе Григорьевка. Какая экзотика и польза! Несколько бассейнов на территории комплекса имеют разную температуру воды (28, 38 и 48 градусов), а следовательно, и порядок процедур. После каждой экскурсии мы регулярно, но умеренно купались в источниках, следуя указаниям врачей и опытных людей. Кстати, на территории санатория «Голубой Иссык–Куль» находится известная своими полезными свойствами бальнеологическая лечебница. Основные лечебные «достопримечательности» курортов Иссык–Куля — горячие источники на территории многих пансионатов и санаториев — уже давно стали визитной карточкой этих мест. Многие здравницы работают круглый год, предлагая гостям лечебные и оздоровительные процедуры на основе минерально–термальных вод. Говорят, с их помощью можно омолодиться и привести в порядок основные функции организма. Что ж, если я хоть немного помолодела, то это совсем неплохо.

Памятники

Очень порадовало отношение кыргызского народа к наследию, которое досталось государству от советского строя. Везде к памятникам относятся очень бережно, видно, что за ними ухаживают. Во многих населённых пунктах установлены памятники советским воинам. Вокруг них разбиты клумбы, высажены деревья, кусты. Сюда приходят благодарные люди и приносят цветы, выражая свою признательность за подвиг, который совершили солдаты во время самой страшной в нашей истории войны. Гульзат рассказала, что из 28 панфиловцев, о подвиге которых знают все, семеро были выходцами из Кыргызстана и 21 — из Казахстана. Вот какая история у нас, интернациональная. Уже вернувшись в Норильск, переключая телеканалы, я случайно (или нет?), наткнулась на фильм «28 панфиловцев» и с благодарностью в адрес канала посмотрела. Но теперь я знаю о панфиловцах больше. Даже бывала в тех местах, откуда они ушли воевать. Например, селение Ананьево. Панфиловец Ананьев был родом из Иссык–Кульской области.

Конечно же, сохранились памятники Ленину. В городе Чолпон–Ата такой установлен в красивом сквере возле санатория «Голубой Иссык–Куль» в самом центре города. Бюсты вождю мирового пролетариата стоят перед скромными зданиями сельсоветов повсеместно. Кыргызы говорят: «Мы памятники сохраняем, это наша история». Так ведь и есть на самом деле.

Совершая восхождение к водопаду Чаша Манаса, мы увидели памятник Юрию Гагарину. Многие наши космонавты проходили в этих местах реабилитацию после полётов в космос. Конечно же, мне как члену Российского географического общества очень хотелось посетить город Каракол, за свою историю дважды переименовывавшийся в Пржевальск и трижды в Каракол, в котором находятся музей и памятник Николаю Михайловичу Пржевальскому. Мечты сбываются! В этом городе мне посчастливилось побывать дважды. В Кыргызстане много памятников, посвящённых видным деятелям государства, культуры, истории. Утверждаю и подтверждаю, что за ними тщательно ухаживают, отдавая дань тем людям, которые внесли свой вклад в развитие Кыргызстана.

Деньги

Здесь всё просто: банки без проблем принимают русские рубли, евро, доллары. Конечно, сотрудники придирчиво проверяют банкноты на целостность и истинность, что совершенно оправдано. Курс вполне приемлемый — за 1000 российских рублей вы получите 1250 кыргызских сомов. Можно также воспользоваться услугами уличных менял в наскоро поставленных будках, у нас в России сравнительно недавно тоже такие были. К оплате почти везде принимают банковские карты VISA и «МИР». Так что были бы средства...