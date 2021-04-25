Из личного дела

– Олег Владимирович расскажите, пожалуйста, о себе. Где родились, учились, работали?

– Я родился в Якутии, в посёлке Усть–Кера Оймяконского района. Долгое время проживал с родителями в Монголии. Они, будучи советскими специалистами, внесли немалый вклад в развитие экономики этой страны. В 1993 году переехал в Красноярский край, который и считаю своей основной родиной. Первое образование получил в Красноярском педагогическом университете им В. П. Астафьева по специальности «филолог, учитель русского языка и литературы». Затем пошёл по юридическому профилю и отучился сначала в Сибирском юридическом институте МВД России по специальности «правоохранительная деятельность». Далее продолжил обучение в Университете Российской Академии образования по специальности «юриспруденция», и последней в этом списке стала специальности «менеджмент, государственное и муниципальное управление», полученная в Академии управления МВД России.

– А как связали свою жизнь с органами внутренних дел?

– После педагогического университета поработал в школе учителем русского языка и литературы. Спустя время, решил поменять сферу деятельности и ушёл в полицию. Учитель — это образ жизни, и делиться своими знаниями можно не только в школе с детьми, но и, например, с личным составом в полиции. Учить можно и нужно и правонарушителей, чтобы они в дальнейшем не совершали преступлений. Педагогу не сложно перепрофилироваться, чтобы работать в органах государственной власти или каких–то иных сферах.

– Олег Владимирович, как вам далось решение о переезде в Норильск?

– Меня на эту должность назначил руководитель Главного управления МВД России по Красноярскому краю, генерал–лейтенант полиции Александр Речицкий, и это решение совпало с моим желанием. До Емельяновской полиции я возглавлял отделение МВД России по Северо–Енисейскому району, северный регион мне более близок, чем южный или средняя полоса России. Заполярье меня всегда манило. Возможно, сказывается тот факт, что я родился на севере.

– Бывали ли вы раньше в Норильске? Какое он произвёл на вас впечатление?

– В 2008–2010 годах я приезжал в Норильск в служебные командировки. Здесь мне приходилось решать вопросы оперативно–служебной деятельности, поэтому я хорошо узнал город. Когда прибыл сюда в новой должности, меня удивило, как сильно он изменился. И надо отметить, в лучшую сторону, особенно в части социальной инфраструктуры. Разумеется, большой вклад в его развитие внесли нынешние власти и, конечно, «Норникель».

– Вы успели познакомиться со своими сотрудниками? Как оцениваете работу вверенного вам отдела?

– С отделом я знаком благодаря командировкам. И был в курсе того, что происходит в Норильске, знал о качественных и количественных показателях по личному составу. Есть отдельные моменты, в которые мне ещё предстоит вникнуть, но общая картина уже ясна. Работу отдела оцениваю как стабильную, исходя из статистических данных. Однако, несмотря на стабильность оперативной ситуации в целом, есть вопросы, требующие корректировки деятельности.

– Что бы вы хотели изменить в работе отдела?

– Не вижу смысла в радикальных переменах, связанных с нивелированием прошлых наработок в оперативно–служебной деятельности. Не считаю нужным менять тактику и методы работы. Все мероприятия по улучшению и оптимизации будут носить размеренный и системный характер. Например, они могут коснуться деятельности подразделений, которые несут службу на улицах и дорогах города. Я вижу здесь проблему — недостаточное количество сил и средств, чтобы поддерживать порядок на территории. Сейчас мои указания доведены до заместителей. Для личного состава разработают методики выявления правонарушений, работа наружных нарядов будет под контролем. Любая деятельность, в том числе и в органах внутренних дел, базируется на научных изысканиях, и её успешность зависит от грамотного управления.

– Существует ли сегодня в полиции кадровый голод?

– Да, такая проблема есть. Но некомплект личного состава не является критичным — на уровне 8,5 процента. Нехватка кадров ощущается в службах, которые работают на улице, — это ППС, ДПС. Меры по комплектованию личного состава приняты. Есть уже конкретные кандидатуры, которые будут приняты на службу. Меня радует, что Главное управление и Александр Георгиевич Речицкий оказывают всестороннюю поддержку по набору кадров в подразделения полиции на нашей северной территории.

Возвращаясь к дефициту сотрудников ДПС, действительно есть небольшой некомплект в подразделениях ГИБДД — не хватает двух сотрудников. Дефицит кадров не влияет на безопасность на улицах и дорогах. В Норильске в сравнении с другими городами края оперативная ситуация достаточно спокойная. Есть ряд вопросов, связанных с усилением нарядов дорожно–постовой службы, но они решаемы. Добавлю, что наряды ДПС будут появляться на улицах чаще.

– Если край поддерживает Норильск в решении кадрового вопроса, то означает ли это, что сюда поедут сотрудники полиции с материка?

– Комплектовать службы в Норильске мы будем сотрудниками, которые хотели бы здесь работать. Желание служить является залогом профессионального успеха и роста. Никого «депортировать» с материка к нам не будут. В Норильске достаточно людей, готовых служить в полиции, особенно с учётом имеющихся социальных гарантий. Напомню, что федеральное законодательство гарантирует сотрудникам полиции ежегодный оплачиваемый отпуск (с ежегодной компенсацией проезда в отпуск для сотрудника и одного члена его семьи), возможность досрочного ухода на пенсию по выслуге лет, бесплатное медицинское обеспечение, первоочередное получение мест в дошкольных учреждениях для детей сотрудников и другие льготы. Все, у кого есть желание служить в полиции, могут обратиться в отдел кадров по адресу: улица Бегичева, 9. Информация по комплектованию и вакантным должностям размещена на сайте Норильского ОМВД: https://норильск.24.мвд.рф/

– Можно ли сравнить оперативную обстановку в Норильске с ситуацией в Емельяново?

– Везде своя специфика работы. Многое зависит от географии нахождения отдела и климатических условий, менталитета людей, живущих на территории. С материком есть различия в криминогенной обстановке. В Норильске в зоне особого внимания — различного рода мошенничества, хищения с промышленных предприятий. Что касается преступлений в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, то сейчас приходится принимать кардинальные меры, связанные с профилактикой, а в дальнейшем и раскрытием преступлений в этой области. Один из методов борьбы с подобными преступлениями — это информирование жителей о способах мошенничества. На прошлой неделе наши сотрудники начали проводить поквартирные обходы и рассказывать людям о том, как уберечь свои финансы от преступников. В текущем периоде по сравнению с прошлым годом наблюдается небольшое снижение регистрации мошенничеств. Может, это и результат нашей профилактической работы. Я считаю, что мы должны минимизировать фактовую преступность (неочевидные преступления, совершённые неконкретным лицом — прим. ред.) и стараться привести её к нулю. Будем работать, а время покажет, насколько наши действия эффективны...

В вопросах безопасности необходимо обращать внимание в целом на ситуацию, но никуда не деться и от скрытой преступности. И эти преступления тоже должны выявляться. Мы будем усиливать работу в этом направлении и постараемся сделать город более безопасным для его жителей. Несмотря на высокие показатели раскрываемости преступлений, есть направления, в которых нам нужно усиленно поработать.