Из резервного фонда правительства РФ направлены средства для больных коронавирусом
Из резервного фонда правительства РФ направлены средства для больных коронавирусом
Более пяти миллиардов предназначены для обеспечения бесплатными лекарствами пациентов.
Михаил Мишустин, премьер-министр России, распорядился выделить регионам более 5,04 миллиарда рублей для обеспечения бесплатными лекарствами больных COVID-19. Речь идёт о пациентах, которые проходят амбулаторное лечение в домашних условиях под наблюдением врача.
Во избежание развития осложнений пациентам назначены комбинированные схемы лечения. Необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту врача.
Министерству здравоохранения РФ и Министерству финансов РФ поручено в короткие сроки предоставить средства регионам для оперативного закупа препаратов.