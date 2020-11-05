Из резервного фонда правительства РФ направлены средства для больных коронавирусом

Михаил Мишустин, премьер-министр России, распорядился выделить регионам более 5,04 миллиарда рублей для обеспечения бесплатными лекарствами больных COVID-19. Речь идёт о пациентах, которые проходят амбулаторное лечение в домашних условиях под наблюдением врача.

Во избежание развития осложнений пациентам назначены комбинированные схемы лечения. Необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту врача.

Министерству здравоохранения РФ и Министерству финансов РФ поручено в короткие сроки предоставить средства регионам для оперативного закупа препаратов.