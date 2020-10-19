Изменения в положение о целевом обучении

Михаил Мишустин подписал постановление, в котором указано, что с 1 января 2021 года научные образовательные организации несут ответственность за абитуриентов, если они сами направляют их на целевое обучение, то есть дают гарантию на рабочее место после окончания обучения. И в случае отказа в принятии на работу организация обязана возместить расходы на обучение федеральному бюджету.

Также по поручению президента РФ теперь количество бюджетных мест для целевиков будет согласовываться с местной властью.

Абитуриенты — целевики обучаются в вузе бесплатно, по направлению от работодателя. По окончании вуза обучившийся должен отработать в организации не менее трёх лет. В случае отчисления студент должен будет заплатить компенсацию.