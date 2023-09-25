Изменения в работе «Почты России»

В июле эту тему обсуждали с участием глав более чем 40 муниципальных образований и руководства Управления федеральной почтовой связи края. Были озвучены проблемы закрытия отделений, низкой зарплаты, высоких тарифов, убыточности деятельности. Тогда комитет принял решение, что вопрос поднимут на федеральном уровне, а также разработают предложения для стабилизации обстановки своими силами.

В сентябре на новом заседании и.о. замминистра цифрового развития края Станислав Чернов доложил о произошедших изменениях. С июля заработали 67 отделений, на 40-60% повышена зарплата для работников Норильского почтамта. Внесены изменения в расписание, набирают кадры. Заключены договоры на развоз почтальонов в удалённые участки и компенсацию для тех, кто ездит за свой счёт.

«Мы видим, что руководство «Почты России» настроено на конструктивный диалог и ищет пути решения проблем. Задача депутатов — донести до федерального руководства компании, что территория края в силу размеров, логистических особенностей требует особого подхода. Я все письма и обращения людей по поводу работы почты параллельно направляю в Москву, чтобы там понимали масштаб проблем. Пока же вопрос остаётся на контроле комитета: снимать его с повестки рано», - подвелаитог зампредседателя комитета Галина Ампилогова.