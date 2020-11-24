Изменения в водительском удостоверении и паспорте технического средства

В водительских правах изменения будут незначительными, теперь надпись «Водительское удостоверение» будет также дублироваться на английском и французском языках.

Что касается ПТС, то здесь появятся новые данные – количество сидячих мест в машине для пассажиров, информация о технически допустимой максимальной массе и о ранних проверках, которые проводили органы внутренних дел.

В свидетельстве о регистрации транспортного средства появится информация о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях.