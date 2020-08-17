Изменения в зарплатах бюджетников

Уже этой осенью в Госудме планируют рассмотреть законопроект о переносе ответственности о принятии решений о размере зарплат и окладов на правительство РФ. На данный момент этим занимаются местные власти, в связи с чем заработная плата на одинаковых должностях во всех регионах разная. Такое явление можно заметить даже в пределах одного субъекта.

Потому было выдвинуто данное предложение. В случае принятия законопроекта кабмин сможет разрабатывать требования к установлению окладов и ставок заработной платы.