МАУ ИЦ «Норильские новости»

Изменения в зарплатах бюджетников

Изменения в зарплатах бюджетников

Главная / Новости / Общество

Изменения в зарплатах бюджетников

В ближайшее время изменится система оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в стране. В планах, в рамках нового законопроекта, перенести эту обязанность на кабинет министров.

Изменения в зарплатах бюджетников

Уже этой осенью в Госудме планируют рассмотреть законопроект о переносе ответственности о принятии решений о размере зарплат и окладов на правительство РФ. На данный момент этим занимаются местные власти, в связи с чем заработная плата на одинаковых должностях во всех регионах разная. Такое явление можно заметить даже в пределах одного субъекта.

Потому было выдвинуто данное предложение. В случае принятия законопроекта кабмин сможет разрабатывать требования к установлению окладов и ставок заработной платы.

17 августа в 12:31 880
Зарплата
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также