Изменения в зарплатах бюджетников
Изменения в зарплатах бюджетников
В ближайшее время изменится система оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в стране. В планах, в рамках нового законопроекта, перенести эту обязанность на кабинет министров.
Уже этой осенью в Госудме планируют рассмотреть законопроект о переносе ответственности о принятии решений о размере зарплат и окладов на правительство РФ. На данный момент этим занимаются местные власти, в связи с чем заработная плата на одинаковых должностях во всех регионах разная. Такое явление можно заметить даже в пределах одного субъекта.
Потому было выдвинуто данное предложение. В случае принятия законопроекта кабмин сможет разрабатывать требования к установлению окладов и ставок заработной платы.